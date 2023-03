Gefunden! 2022 organisierte das DRK schon eine Ostereier-Suche im Stadtgarten. Am Karsamstag soll es eine Neuauflage geben.

Oster-Aktion Ostereier-Suche in Wattenscheid: DRK versteckt 4000 Eier

Wattenscheid. Das DRK bittet an Karsamstag im Stadtgarten Wattenscheid zur großen Ostereier-Suche. Enttäuschungen wie in der Vergangenheit soll es keine geben.

Auf die Plätze, fertig, Suchen! Nach der Neuauflage 2022 Jahr wagt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erneut eine große Osteraktion für Kinder aus Bochum und Wattenscheid – und versteckt am Samstag, 8. April, mehr als 4000 bunte Eier im Stadtgarten Wattenscheid.

Damit es fair zugeht, will die Aktion gut vorbereitet sein: Das DRK inklusive Jugendrotkreuz sowie die Rotarier Bochum-Renaissance stellen am Karsamstag Personal, um morgens ab 8 Uhr die Eier im Stadtgarten zu verteilen. „Wir werden um 11 Uhr den Startschuss von allen Eingängen geben“, kündigt DRK-Präsident Thorsten Junker an.

Ostern 2022 waren alle Eier schnell gefunden

Es soll sich nicht wiederholen, was vor einigen Jahren für Tränen der Enttäuschung sorgte: 2017 trugen raffgierige Erwachsene im Bochumer Stadtpark frühmorgens säckeweise jene Eier weg, die die Stadt dort für die Kinder versteckt hatte. 2018 war eine Suchaktion im Stadtgarten Wattenscheid ebenfalls nach kurzer Zeit beendet, weil übereifrige Sammler alles weggeschafft hatten.

Im vergangenen Jahr hatte Thorsten Junker die Suchaktion im Stadtgarten wiederbelebt. Lange dauerte es auch da nicht, bis tausende Eier in Kinderhänden oder Osterkörbchen landeten – aber immerhin hatten dieses Mal die Kleinen Spaß.

Der Präsident des DRK-Kreisverbandes als Helfer des Osterhasen: Thorsten Junker hat schon im vergangenen Jahr eine Ostereier-Suche im Stadtgarten organisiert. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Ostereier-Suche 2023: Rewe Mokanski neu als Sponsor mit im Boot

Neben den Sponsoren aus 2022 – Bosch-Dienst Thomas Wegener, Elektrotechnik Frank Mai und die H&P Autoglaserei – konnte Junker dieses Mal noch Rewe Mokanski als vierten Unterstützer der Aktion gewinnen. Dessen Filialleiter von der Westenfelder Straße, Michael Reckinger, habe die bunten Ostereier besorgt und dafür gesorgt, dass deren Zahl auf mehr als 4000 erhöht werde.

Die Eier würden auf allen Wiesen im Stadtgarten verteilt, kündigt das DRK an – außer rund um den Teich, „aus Sicherheitsgründen“. Auch die Wiese am Spielplatz wird ausgespart, da sich dort viele Kinder vor dem Start aufhielten. Für kleine Kinder bis vier Jahren werde eine separate Suchfläche neben dem Spielplatz eingerichtet, die vorher markiert und mit Flatterband abgesperrt werde.

Keine Zeit zu verlieren: Wer bei der Eiersuche im Stadtgarten zum Zuge kommen will, sollte pünktlich zum Start dort sein. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Kleinere Osteraktion am Pflegewohnstift

Die Alloheim Senioren-Residenz „Pflegewohnstift Wattenscheid“ (Vinzenzstraße 1) lädt am Ostermontag, 10. April, ebenfalls zu einer Eier-Suchaktion – wenn auch in deutlich kleinerem Rahmen. Ab 10 Uhr sind Familien mit Kindern dort zur Suche eingeladen. 50 Ostereier und kleine Geschenke sollen versteckt werden. (ska)

