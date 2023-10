Oktoberfestparty und Kirmes – drei Tage lang in Bochum

Mit einem Plakat an der Ottostraße kündigt der Veranstalter das Oktoberfest auf dem Gelände von Glas Strack an.

Bochum-Wattenscheid. Eine große Oktoberfestparty steigt auf dem Firmengelände von Glas Strack, diesmal für drei Tage vom 20. bis 22.10. Was dabei genau geplant ist.

Nachdem die Oktoberfestparty der Glasherstellerfirma Glas Strack im vergangenen Jahr positives Feedback von den Besuchern bekam, findet sie in diesem Jahr nicht nur an einem, sondern gleich an drei Tagen statt. Vom 20. bis zum 22. Oktober sollen hier auf dem Firmengelände an der Ottostraße 2-4 jeden Tag bis zu 850 Menschen zusammenkommen.

„Der Samstag war dieses Jahr so schnell ausverkauft, dass wir noch den Freitag und Sonntag drangehängt haben“, erzählt der Geschäftsführer von Glas Strack, Maik Grondkowski. Freitag und Samstag gehe die Festzeltparty ab 15 Uhr los, um 17 Uhr sei der Fassanstich. Und es sei nicht nur für genug Bier gesorgt, auch Live Bands finden ihren Weg zu der Feier: „Am Freitag kommen die Frankenbengel und am Samstag die Oktoberfestband Würzbuam, die schon letztes Jahr super ankam“, heißt es von Grondkowski.

Sonntag ist auf dem Firmengelände in Bochum Familientag

Der letzte Tag sehe ein wenig anders aus, denn es ist ein großer Familientag mit Tag der offenen Tür geplant, wie der Geschäftsführer erzählt: „Das heißt der Eintritt ist am Sonntag frei und auch sonst sind die Preise für Essen und Trinken niedrig“. Aber das Highlight sei die kleine Kirmes, die die Glasherstellerfirma auf die Beine gestellt hat. „Es gibt einen Autoscooter, eine Hüpfburg, Spiele wie Dosenwerfen und noch mehr“, außerdem werde es noch andere Besucher geben: „Das VFL-Maskottchen und Maskottchen aus der Kinderserie „Paw Patrol“ werden da sein“, erzählt Grondkowski. Die Firma wolle vor allem, dass die Familien Spaß haben und am Ende glücklich nach Hause gehen. Laut Grondkowski habe die Firma bereits selbst Kindergärten eingeladen.

Vom Regen ließ sich das Partyvolk im Juli nicht abhalten. Glas Strack beginnt sich als Feiermeile einen Namen zu machen. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Die Einnahmen der drei Tage werden gespendet

„Uns sind wohltätige Veranstaltungen wichtig“, erzählt der Geschäftsleiter, „deswegen haben wir zum Beispiel letztes Jahr das Kinderhospiz finanziell unterstützt, damit sie in den Freizeitpark „Movie Park“ fahren können“. Die Einnahmen, die in den drei Tagen gemacht werden, sollen gespendet werden. Letztes Jahr konnten 2000 Euro gespendet werden, dieses Mal sei aufgrund einer größeren Besucherzahl mit mehr Einnahmen zu rechnen. 2022 habe es 650 Besucher gegeben, bei der Feier in diesem Jahr seien der Freitag und Samstag mit über 800 Besuchern bereits fast ausverkauft. „Es gibt nur noch wenige Restkarten, um die 50“, sagt Grondkowski.

Aus einer geplanten Weihnachtsfeier wurde die Oktoberfestparty

Wie die Oktoberfestparty 2022 entstanden ist, sei eher Zufall gewesen, erzählt der Geschäftsführer: „Eigentlich wollten wir für die Mitarbeiter der Firma eine Weihnachtsfeier organisieren“, aber sie hatten Sorge, dass Corona ihnen zu der Winterzeit einen Strich durch die Rechnung machen könne. Da zu der Zeit Anfang Oktober war, entschieden sie sich dafür, eine Feier zu Ehren des Oktoberfests zu veranstalten. Es sei jedoch schwierig gewesen so kurzfristig ein Festzelt zu organisieren. „Es gab nur noch eine Firma, die ein Zelt für 600 Personen hatte“, erklärt Grondkowski. Und so habe man den Entschluss gefasst, die private Oktoberfestparty der Firma einen Tag später auszuweiten auf eine öffentliche Feier. Wie der Geschäftsführer erzählt, habe das erst einmal viel Absprache mit der Stadt Bochum bedeutet, aber: „Ich muss die Stadt loben, sie hat uns die Hand gereicht und unterstützt“.

