Öffentliche Toilette fehlt im Südpark - aber nicht nur da

Das Südpark-Gebäude in Höntrop, wo früher mal u.a. Toiletten waren, nutzen nach einem aufwendigen Umbau die Wasserwelten Bochum als Werkstatt.

Bochum-Höntrop. Schon seit Jahren gibt es im Grüngürtel Südpark in Bochum kein öffentliches WC mehr. Die Forderung: Das muss sich ändern, aber auch woanders.

Schon seit sehr vielen Jahren gibt es keine öffentliche Toilettenanlage mehr im Naherholungsgebiet Südpark im Wattenscheider Süden. Zahlreiche Besucher aller Altersgruppen sind in diesem Grüngürtel regelmäßig unterwegs, auch auf dem Spielplatz oder an den Tiergehegen. Und haben ein Problem beim Thema WC.

Öffentliche Toilette im Südpark Höntrop gefordert

Bisher waren alle Forderungen nach einer öffentlichen Toilette dort im Südpark Wattenscheid gescheitert. Doch jetzt gibt es einen erneuten Vorstoß, und zwar von der CDU-Fraktion - das ist Thema in der Bezirksvertretung Wattenscheid am 19. September. Dazu liegt ein entsprechender Antrag zur Abstimmung vor.

CDU-Fraktionschef Gerd Kipp will die Stadtverwaltung beauftragen, „zunächst im Südpark Höntrop, in dem sich keine öffentliche Toilette mehr befindet, für die Errichtung einer solchen zu sorgen“. Wattenscheid verfüge über einige Parks und Grünflächen. Einige davon sind mit Spiel- und Sportmöglichkeiten ausgestattet, wie der Südpark und der Monte Schlacko, andere verfügen über Aufenthaltsflächen, die zum längeren Verweilen einladen, wie der Stadtgarten oder der Friedenspark Ehrenmal. Gerd Kipp weiter: „Niemand dürfte bestreiten, dass mindestens eine Toilettenanlage in jeden größeren Bochumer Park gehört. Im Einzelfall wird auch das jedoch noch nicht ausreichen.“

Thema in Bezirksvertretung Wattenscheid

In einer Mitteilung an den Bezirk Bochum-Mitte teilte die Verwaltung jetzt mit, dass für die Ausstattung von öffentlichen Park- und Grünanlagen mit WC-Anlagen kein Konzept vorliege, so Kipp: „Wir wollen uns nicht mehr damit vertrösten lassen, dass es ein Projekt ,Bochums stille Örtchen’ gibt, indem die Versorgung der Stadt mit Toiletten für die nähere oder weiter entfernte Zukunft ganz allgemein geprüft wird.“

Und er betont: „Wir benötigen auch und gerade in Wattenscheid jetzt Toiletten, denn sehr wohl gibt es ein höchst plausibles Kosten-Nutzen-Verhältnis: WC’s in Parks erhöhen für Jung und Alt die Aufenthaltsqualität.“ Das würde mit einem Schlag zu einer Verbesserung von Sauberkeit und Hygiene beitragen. Man sollte schnell damit beginnen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid