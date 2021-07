Unterhaltung Odyssee kommt zurück auf die Freilichtbühne in Wattenscheid

Wattenscheid. Drei Open-Air-Konzerte aus der Weltmusik-Reihe steigen wieder im grünen Wattenscheider Wohnzimmer. Kostenlose Tickets müssen reserviert werden.

Globale Sounds, hypnotisierende Rhythmen und raffinierte Fusionen verspricht seit sage und schreibe 22 Jahren das erfolgreiche Festival Odyssee im Ruhrgebiet. Nachdem die Pandemie das Festival letzten Sommer ausbremste, ist es nun zurück und garantiert mit zwölf Open-Air-Konzerten auf vier Bühnen in Hagen, Recklinghausen, Mülheim und Wattenscheid einen unverwechselbaren Sommer-Sound.

Mit einer Charmeoffensive von RasgaRasga geht es auf der Wattenscheider Freilichtbühne los: die fünf Musiker und ihre quirlige Frontsängerin liefern am Samstag, 17. Juli. um 19.30 Uhr einen satten Mix aus Folk, Balkan und Worldbeats und versprechen ausgetüftelte Arrangements mit großer Sogwirkung.̈

Bochumer Festival heißt auch: Klares Statement gegen Rassismus

Viel Energie verspricht die Odyssee zwischen Bühne und Rängen - beim Tanzen. Foto: Gero Helm / Archiv FUNKE Foto Services

Ungehemmte Brassband-Power will dann Banda Comunale abliefern. Das Kollektiv mit bis zu 20 Musikerinnen und Musikern aus Deutschland, Syrien, Palästina, Schottland, Brasilien, Italien, Russland, Polen und Irak lebt von Klängen aus den Krisenregionen dieser Welt. Es steht neben coolen Sounds und raffinierten Arrangements für klare politische Statements gegen Rassismus. Seit zwanzig Jahren bläst die Dresdner Band den Rechtsextremen den Marsch, heimste Preise ein und begeistert mit ihrem mitreißenden Crossover Fans bis nach Burkina Faso, zu sehen und hören am Samstag, 24. Juli, um 19.30 Uhr.

Eine flirrende Melange zwischen afrikanischer, nahöstlicher und indischer Musik, das ist das Erfolgsrezept von Joy Tyson und Darlini Singh Kaul. Das charismatische Frauen-Power-Duo ist unter dem Bandnamen Farafisehr erfolgreich unterwegs. Ihre kraftvollen Songs und mitreißende Performance treffen zum Abschluss der Odyssee auf Shishko Disco. Die Berliner Band, deren Frontfrau wiederum Joy Tyson heißt, kreiert einen dynamischen Mix mit ausreichend Improvisationsraum, von jazzigen Balladen über Turbo-Balkan, funkigen Gnawa-Rhythmen bis hin zu rockigen Grooves. Gemeinsam werden sie am Samstag, 31. Juli, um 19.30 Uhr ihr Publikum voll im Griff haben.

Die Plätze in der Freilichtbühne Wattenscheid müssen in diesem Jahr vorab und verbindlich über das Ticket-Portal Reservix reserviert werden. Der Link wird noch über die Homepage des Bahnhofs Langendreer, den Veranstaltungskalender der Freilichtbühne Wattenscheid sowie über die offizielle Odyssee-Facebook-Seite veröffentlicht. Die Hygienebestimmungen richten sich nach der im Juli 2021 gültigen Corona-Schutzverordnung –weitere Informationen werden sobald als möglich ebenfalls an den genannten Stellen öffentlich gemacht.

Website Bahnhof Langendreer: https://bahnhof-langendreer.de

Website Freilichtbühne Wattenscheid: https://www.freilichtbuehne-wattenscheid.de

Facebook Odyssee: Musik der Metropolen: www.facebook.com/OdysseeMusikderMetropolen/

