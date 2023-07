Odyssee-Festival startet in Bochum: Diese Bands sind dabei

Bochum-Wattenscheid. Das schwungvolle Weltmusik-Treffen kehrt zurück in die Wattenscheider Freilichtbühne. Drei Konzerte stehen auf dem Programm, Eintritt frei.

Drei Bands, jede Menge Spaß und Rhythmus – und alles bei freiem Eintritt: Die Freilichtbühne an der Saarlandstraße steht im Juli ganz im Zeichen des revierweiten Odyssee-Festivals. Seit 25 Jahren begeistert das schwungvolle Treffen mit Musikern aus aller Herren Ländern das Publikum im Ruhrgebiet. Die neue Ausgabe in Wattenscheid verspricht wieder spannend zu werden.

Odyssee-Festival startet in Wattenscheid

Das Festival „Odyssee – Musik der Metropolen“ begann 1999 mit einer simplen Idee: Ziel war es, „die migrantischen Musikkulturen in unserem Land nicht nur bekannter zu machen, sondern ihnen auch eine attraktive Bühne zu bieten“, so die Veranstalter. Waren es zu Beginn noch drei Städte, sind mittlerweile vier NRW-Städte an dem Projekt beteiligt: neben Bochum auch Hagen, Recklinghausen und Mülheim/Ruhr. Insgesamt stehen zwölf Konzerte auf dem Programm, die Bands reisen jeweils an einem Wochenende von einer Bühne zur nächsten.

Kosmopolitische Klänge vom östlichen Mittelmeer verspricht „Light in Babylon“ beim Konzert am 29. Juli in Wattenscheid. Foto: Ilyas Hayta

Unterstützt von WDR-Cosmo, wo die Konzerte auch übertragen werden, versammelt das Odyssee-Festival erneut faszinierende Sounds zum Feiern und Tanzen. „Eingeladen sind charismatische Musiker, die nicht nur mitreißenden Crossover liefern, sondern sich engagiert gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt positionieren“, teilen die Veranstalter mit. „Urbane Klänge für alle Sinne.“

Dabei ist das Fest längst zu einer wichtigen musikalischen Plattform für das globale Lebensgefühl an der Ruhr geworden: Bei gutem Wetter verfolgen die Konzerte hunderte Besucher etwa auf der Open-Air-Bühne am Ringlokschuppen in Mülheim, im Stadtgarten am Festspielhaus in Recklinghausen – und seit vielen Jahren auch im weiten Rund der Freilichtbühne in Wattenscheid.

Bia Ferreira

Den Auftakt macht am Samstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr in der Freilichtbühne Wattenscheid die Sängerin, Komponistin und Aktivistin Bia Ferreira. Die stimmgewaltige Brasilianerin will ihr Publikum mit einer flirrenden Mischung aus Afrobeat, Reggae und brasilianischen Rhythmen überzeugen: „Música de Mulher Preta“ (zu Deutsch: Musik von schwarzen Frauen) nennt sie selbst ihre Kompositionen. Ihre Songs sind ambitioniert, gemeinsam mit zwei weiteren Musikern will Bia Ferreira beim Odyssee-Fest eine druckvolle Performance auf die Bühne zaubern.

Die Sängerin und Tänzerin Reinel Bakole tritt gemeinsam mit der neunköpfigen Band Muito Kaballa beim Odyssee-Festival in der Freilichtbühne auf. Foto: Zoe Que

Muito Kaballa und Reinel Bakole

Hauptsache tanzbar! Das ist das Motto der neunköpfigen Band Muito Kaballa aus Köln, die am Samstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr in der Freilichtbühne aufspielt. Dabei bieten sie einen satten Mix aus Afrobeat, Jazz und Soul mit Einflüssen aus Samba und Hiphop. Beim Odyssee-Festival sind sie erstmals mit der Sängerin und Tänzerin Reinel Bakole aus Brüssel unterwegs. Die charismatische Künstlerin wird für ihre wandlungsfähige Ausstrahlung und variationsreiche Stimme gefeiert.

Light of Babylon

Eine Feier der kosmopolitischen Klänge vom östlichen Mittelmeer verspricht der Auftritt von Light in Babylon am Samstag, 29. Juli, um 19.30 Uhr in der Freilichtbühne. Musiktraditionen Istanbuls verschmelzen mit iranischen Sounds und den Liedern der sephardischen Juden. „Unbekümmert greift das experimentierfreudige Quintett die großartigen, vielschichtigen Musikkulturen auf und schafft in raffinierten Arrangements und kreativer Fusion einen aktuellen wie betörenden Sound“, so beschreiben es die Veranstalter.

Eintritt zum Odyssee-Festival ist frei Organisiert wird das Odyssee-Fest seit vielen Jahren vom Ringlokschuppen in Mülheim/Ruhr, Bahnhof Langendreer in Bochum, Pelmke in Hagen und der Altstadtschmiede Recklinghausen. WDR Cosmo überträgt die Konzerte von Bia Ferreira (am 23. Juli), Muito Kaballa & Reinel Bakole (30. Juli) und Light in Babylon (6. August) jeweils von 18 bis 19 Uhr (103,3 MHz). Das Festival wird unter anderem gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW und dem Kulturbüro Bochum. Der Eintritt ist frei. Alle Infos: bahnhof-langendreer.de

