Neuer Wochenmarkt in Höntrop? Warum die Stadt dagegen ist

Eine Reihe von Gründen hatte die BO-Marketing, einen Wochenmarkt an der Höntroper Straße in Bochum-Wattenscheid abzulehnen. Jetzt sollen mögliche Alternativen gesucht werden.

Höntrop. Die Bezirksvertretung machte einen Vorstoß für einen Frischemarkt in Höntrop/Eppendorf. An der Höntroper Straße lehnt BO-Marketing das aber ab.

Einen Wochenmarkt für Eppendorf und Höntrop wünschte sich die Bezirksvertretung, möglichst in Höhe der Hausnummer 99, also vor dem Areal von Feuerwehr und Realschule. Gerade wegen dieser Festlegung hatte die Verwaltung allerdings Bedenken.

Bettina Zobel von der Bochum Marketing GmbH, die die Wochenmärkte betreut, gab dem Vorstoß wenig Chancen, „bestenfalls an anderer Stelle“. Denn an der ausgeguckten Stelle könne eine Eignung eines Marktes für die Nahversorgung kaum begründet werden. Außerdem müssten dazu Flächen versiegelt werden, was kaum zu vertreten wäre. Eine Aufbereitung des Platzes würde grob geschätzt 150.000 bis 200.000 Euro kosten, was recht unangemessen wäre.

Neuer Wochenmarkt in Höntrop? Zeiten würden mit Abholzeiten für Schulen kollidieren

„Die üblichen Marktzeiten“, erklärte die Sachbearbeiterin weiter, „würden wohl auch mit den Bring- und Abholzeiten der Widar-Schule und der Höntroper Realschule, also dem Verkehr an dieser Stelle, kollidieren. Und andere Zeiten werden die Marktbeschicker kaum akzeptieren.“

Bezirksbürgermeister Hans-Peter Herzog (SPD) fasste nach: Ob stattdessen denn ein Feierabendmarkt wie in Linden denkbar wäre, nach den eigentlichen Wochenmarkt-Zeiten auf dem Platz Am Poter? „Für die klassischen Markthändler kaum“, entgegnete Zobel. Die Beschicker für Feierabendmärkte hätten eine andere Kundschaft, ein Feierabendmarkt wäre eher als gesellschaftlicher Treffpunkt für den Stadtteil anzusehen.

Vor rund zehn Jahren war ein Wochenmarkt in Höntrop schon einmal nach kurzer Zeit bereits wieder eingestellt worden, hatten UWG/Freie Bürger in die Debatte eingebracht. Außerdem sei fraglich, ob die Beschicker Interesse daran hätten. Die BO-Marketing will daher nun nach alternativen Plätzen in der Umgebung suchen.

