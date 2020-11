Knotenpunkte

An einigen Stellen schütteln wohl nicht nur Radfahrer den Kopf. An der Straßenbahnhaltestelle Centrumplatz leitet die Beschilderung sie in einem Schwenk von der Straße auf den Gehweg hinter den Unterstand und gleich wieder zurück, sie kommen also in den Bereich der Fußgänger und auf die Fahrbahn zurück.

Gefährliche Stellen lassen sich oft anhand der offiziellen Unfallstatistik nicht ausmachen, etwa bei Allein-Unfällen von Radfahrern, die dann auch nicht unbedingt den Rettungsdienst dazu holen, etwa beim spitzwinkligen Kreuzen von Straßenbahnschienen. Ralf Böhm ist überzeugt, die Dunkelziffer könnte bei 80 Prozent liegen.