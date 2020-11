Neuer Bond Club Wattenscheid lädt heute zum Online-Termin

Wattenscheid. Ein Wissenschaftler ist der Physik in den James-Bond-Abenteuern auf der Spur. Zudem gibt’s eine Schaufensterausstellung in Wattenscheid zu Bond.

Wattenscheid hat einen eigenen Bond Club. Mit Herzblut und Engagement hatten sich in diesem Jahr eine Handvoll Fans auf den Weg gemacht, den „Bond Club Wattenscheid“ mit dem Ziel zu gründen, die Stadtteilkultur insbesondere in Wattenscheid mit neuen und ergänzenden kulturellen gemeinnützigen Veranstaltungsformaten zu bereichern. Das Jahr 2020 als Jubiläumsjahr – 100 Jahre James Bond – ist als Initialzündung für die Aktivitäten des Clubs zu sehen.

Corona legte viele Aktionen lahm

Geplant waren zahlreiche Veranstaltungen, die wegen Corona derzeit auf Eis gelegt bzw. ins kommende Jahr verschoben wurden. Aktuell gibt es aber die „Schaufensterausstellung“ an der Hochstraße 69 zu sehen. „Das ist eine Sammlung von Bond-Accessoires, die aus unseren Club-Beständen stammen“, sagt Organisator Tobias Schwesig.

Online-Vortrag heute Abend

Er freut sich darauf, dass am heutigen Mittwoch der You-Tube-Vortrag (und das Webex-Meeting) unter dem Motto „Geschüttelt, aber nicht gerührt!“ stattfindet. „Coronabedingt bietet der Bond-Experte Dr. Metin Tolan einen digitalen Termin an: Mittwoch, 11. November, um 19.15 Uhr – Videopremiere und am gleichen Abend, ab 20.30 Uhr, das WebexMeeting.“ Die entsprechenden Links findet sich auf der Bond-Club-Homepage. Neben der wissenschaftlichen Arbeit widmet sich Tolan der humoristisch-physikalischen Betrachtung von Fußball, Film und Fernsehen.

Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!

So hält er zum Beispiel Vorträge zu Themen „Die Physik bei James Bond“. Dabei untersucht er Erfindungen, Stunts und Filmeffekte auf physikalische Machbarkeit und vergleicht die Filme auch mit der historischen Realität. Die Vorträge sind populärwissenschaftlich, so dass auch Laien den Vorträgen folgen können. Die Unterhaltungseinlage ist zugleich Werbung für das Fach Physik. „Wenn die Zeiten wieder ruhiger werden, sind vielerlei Events geplant“, sagt Schwesig.

Termine verschoben

„Die große Ausstellung mit Original-Requisiten mussten wir leider auf 2021 verschieben. Dabei werden Formate wie beispielsweise Kino- und Livevorführungen, Lesungen, Führungen, Stadtrundfahrten, insbesondere auch zur Historie Wattenscheids und James Bond Kindheit in Wattenscheid bedient. Der Verein agiert ehrenamtlich, so dass der Eintritt zu den Veranstaltungen möglichst kostenlos oder bei vergleichsweise niedrigem Eintrittsgeld angeboten werden kann.

Weitere Infos: www.bond-club.de

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.