Die Polizei bittet um Hinweise nach dem Vorfall in Wattenscheid-Günnigfeld.

Polizei Nach Tritt gegen Fahrrad stürzt Schüler in Wattenscheid

Bochum-Günnigfeld. Grundlos trat ein Unbekannter in Wattenscheid gegen das Hinterrad eines 15-jährigen Radfahrers. Der Jugendliche verletzte sich bei dem Sturz.

Bereits am Dienstag, 4. August, gegen 12 Uhr ereignete sich dieser gefährliche Vorfall. Der 15-Jährige war mit seinem Fahrrad auf einem Schotterweg der Parkanlage an der Schulte-Hordelhoff-Straße in Günnigfeld unterwegs.

Plötzlicher Tritt gegen das Hinterrad

Hier kam dem Schüler zu Fuß ein Unbekannter entgegen. Als sich die Beiden auf gleicher Höhe befanden, trat der Unbekannte unvermittelt und wortlos gegen das Hinterrad des Fahrrads. Überrascht von dieser Situation verlor der junge Zweiradfahrer die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich diverse Verletzungen zu. Auch das Fahrrad wurde erheblich beschädigt.

Der Tatverdächtige entfernte sich von der Örtlichkeit an der Schulte-Hordelhoff-Straße. Beschrieben wird er wie folgt: ca. 170 cm groß, 15 bis 17 Jahre alt, südländisches Aussehen, athletische Figur, schwarze-kurze Haare und bekleidet mit einem schwarzen Pullover der Marke „Snipes“ mit hellgrüner Schrift, einer dunklen Jogginghose sowie hellen Turnschuhen.

Polizei bittet um Hinweise

Das Verkehrskommissariat Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234/ 909-5264 oder -5206 um Zeugenhinweise.

