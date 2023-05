Kirche Nach Missbrauch in der Kirche: So soll es nun weitergehen

Wattenscheid. Das Bistum stellt Ergebnisse und Empfehlungen der Studie zu sexualisierter Gewalt vor. Letzte Station war in St. Johannes in Bochum-Wattenscheid.

Eine neue Gesprächskultur wolle das Bistum Essen starten, erklärte Generalvikar Klaus Pfeffer bei der Vorstellung der sozialwissenschaftlichen Studie zum Missbrauchsskandal in der Lesart „zu sexualisierter Gewalt“. Das Dekanat aus Bochum und Wattenscheid und hier der Saal von St. Johannes Leithe bildete dabei die zehnte und letzte Station.

Pfarrer Michael Kemper schickte vorweg: „Wir sind hier an einem der Tatorte, und sind dabei, zu klären, was das für uns heißt.“ Denn zwei der sechs in der Studie des Münchener Instituts für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) analysierten Fallverläufe waren in St. Johannes Leithe und in St. Joseph Heide.

In der Gemeinde St. Joseph war 2019 bekannt geworden, dass ein Priester jahrelang in ihrer Gemeinde tätig gewesen ist, obwohl er wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zuvor mehrfach rechtskräftig verurteilt worden war. Während der Messe in der Kirche an der Geitlingstraße wurde daraufhin eine Entschuldigung des Essener Bischofs Franz-Josef Overbeck verlesen. Das im November 2020 vom Kirchengericht des Erzbistums Köln gefällte Urteil gegen den Ruhestandsgeistlichen wegen Missbrauchsvergehen bekam Rechtskraft.

Wattenscheider Fälle machen betroffen

Der Generalvikar fasste als Erkenntnis aus dem 424 Seiten starken Gutachten zusammen, dass Werte und Ideale erschüttert wurden: „Pfarrfamilie und Priester, das waren immer hohe Ideale“.

Pfeffer beschrieb: „Es hat ganz viele Momente gegeben, wo Menschen etwas hätten tun können.“

Häufig sei es zu regelrechten Spaltungen in den Gemeinden gekommen, die Stellung der Täter habe den Schutz von Betroffenen überwogen. Es gelte, strukturelle Hintergründe aufzudecken, die letztlich die Taten unterstützt und die Vertuschung möglich gemacht hätten, zitierte er den Bischof.

„Task Force“ soll die Empfehlungen bündeln

90 Empfehlungen des Gutachtens soll nun eine „Task Force“ themenbezogen sortieren und als Vorhaben konkretisieren, etwa nach Prioritäten, Personalbedarf oder Kostenermittlung.

Bei der Vorstellung in Leithe wurde deutlich, dass sich vor allem Vertreter der Jugendverbände einen erleichterten Zugang zu Präventionskursen wünschten.

Pfeffer schloss Vortrag und anschließende offene Erörterung, nun müssten geschützte Gesprächsräume geschaffen werden, um wieder glaubhaft werden zu können und wieder Vertrauen in die katholische Kirche möglich zu machen. Denn noch sei man vielerorts in den Gemeinden regelrecht überfordert, Prävention, Intervention und Aufarbeitung der Vorgänge zu leisten.

