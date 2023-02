Der Lohn für einen festen Griff: Andreas Grimmenstein wird nach intensivem Wettbewerb neuer Gänsereiterkönig im Südpark in Bochum-Höntrop.

Reiterspiel Nach Corona machen es die Gänsereiter in Höntrop spannend

Wattenscheid-Höntrop. Die Gänsereiter lassen sich Zeit im Südpark in Bochum-Höntrop. Als neuer König nach zwei Jahren hat Andreas I. Grimmenstein die glückliche Hand.

So viele Zuschauer wie beim diesjährigen Königsreiten hat es im Südpark wohl selten gegeben, und das selbst bei grauem Himmel und kühlen Temperaturen. Immerhin hatten aber auch die Höntroper Gänsereiter zwei Jahre Corona-Pause einlegen müssen. Dafür gingen sie die traditionellen Reiterspiele allerdings sehr entspannt an. Schon der Wettbewerb um die Schaugans zog sich diesmal über eine halbe Stunde hin, das eigentliche Königsreiten dann noch einmal so lang.

Oberschulte Markus Oskamp und sein Co-Moderator Heiner Jung konnten die befreundeten Vereine beruhigen: „Ohne einen neuen König sind wir hier noch nie weggekommen.“ Besonders begrüßt wurden die Sevinghauser Gänsereiter mit einer stattlichen Abordnung, die diesmal auf ein eigenes Reiten verzichtet haben.

Die enge Verbindung mit der Partnerstadt El Carpio de Tajo in Kastilien bewiesen die Höntroper und die spanischen Reiter beim „Freundschaftsreiten“ als Paarlauf im Südpark. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Das Reiten auf die Schaugans „Mendoza“ hatte nach der Abnahme der Parade Lothar I. Behm als seine letzte Amtshandlung als König eröffnet, und anschließend zeigten die aktiven Reiter ihr Können. Als Gäste konnten auch wieder zwei Reiter aus der Partnerstadt El Carpio de Tajo im spanischen Kastilien begrüßt werden.

Partnerschaft mit El Carpio de Tajo auch im Sattel dokumentiert

Die Moderatoren auf der Bühne, inzwischen flankiert vom Stadtprinzenpaar, dem Königspaar des Hamsterclubs und den jeweiligen Adjutanten, begleiteten die Attacken der Reiter auf die Holzgans, die zwar schwer Federn ließ, aber ihren Hals behielt.

„Das sah gut aus“, und „das knackt ja schon kräftig“, kommentieren sie. Genau so aber stimmten sie an: „Und der Hals wird immer länger, immer länger wird der Hals“.

Das Kinder-Königspaar der Gänsereiter, Fynn I. Ratenhoff und Karlotta Grimmenstein, und Adjutant Hendrik Barann (v.l.) beobachtete vom Bühnenwagen aus das Gänsereiten. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Bis sich dann Wolfgang Wittkämper durchsetzen konnte und den Jubel am Rundkurs in Spelbergs Busch ernteten.

Wechsel an der Gans-Position in luftiger Höhe, „Bertha“, die „Königsgans“, kam an die Reihe. Und noch sechs Reiter waren im wie immer „schweren Geläuf“, wie der Oberschulte launig beschrieb.

Die Königsgans zeigte sich diesmal sehr hartnäckig

War es die Unterstützung der Besucher, war es die Familientraditon, die ihn antrieb, jedenfalls hatte nach gut 30 Minuten im Wettbewerb Andreas Grimmenstein schließlich die glückliche Hand und den nötigen Griff, um „Bertha“ kopflos zu machen und damit neuer Gänsereiterkönig zu werden.

Seine Hoheit ließ sich auch nicht lange bitten, Sandra Faust willigte ein. Mit Stephan Voß stand auch der Adjutant bereit.

Der neue König gehört seit 1995 den Gänsereitern an und bekleidet das Amt des „Wachtmeisters“. Er entstammt einer alteingesessenen Höntroper Gänsereiterfamilie, die sich mit der Kinderkönigin Karlotta schon fortsetzt: Sie ist seine Tochter.

Vor der neu gekürten Hoheit Sandra trugen außerdem auch schon ihre Oma Ida und Mutter Ute das Diadem der Höntroper Gänsereiter.

