Bochum/Wattenscheid. 30 Jahre lang hat Elisabeth Scheffler für die Caritas Bochum/Wattenscheid Familien bei Problemen geholfen. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

Das Team der Caritas-Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) mit den Standorten Bochum, Wattenscheid und Hattingen hat Elisabeth Scheffler in den Ruhestand verabschiedet. Die heute 64-Jährige war 30 Jahre in der EFL tätig, davon 25 Jahre in leitender Funktion.

Nach 30 Jahren: Caritas verabschiedet „Familien-Helferin“

Bei der Abschiedsfeier in den Räumlichkeiten von St. Franziskus in Weitmar bedankte sich Caritas-Vorstand Dominik Spanke jetzt u.a. für „die hohe Qualität der Arbeit und die vorausschauende Art, den Übergang schon so früh vorbereitet zu haben“. Denn bereits im Frühjahr 2021 hatte Elisabeth Scheffler – mit Blick auf die kommenden personellen Veränderungen – die Leitung an Annette Skolik übergeben.

Wenn Elisabeth Scheffler auf die 30 vergangenen Jahre in der Beratung zurückblickt, freut sie sich, dass sie „Menschen in herausfordernden Lebenssituationen begleiten und unterstützen konnte“. Mitzugehen und durchzugehen – das mache die Ehe-, Familien- und Lebensberatung aus, sagt sie. Gerade auch bei Familien sei es wichtig, „eine Lösung zu finden, die auch die Kinder entlastet“, betont sie, „oft leiden sie unter den festgefahrenen Strukturen zwischen den Eltern“.

Caritas: Mehr Vereinsamung und Überforderung als früher

In den vergangenen Jahren habe sich die Beratungsarbeit vor allem durch zwei Faktoren verändert. „Das Thema Einsamkeit hat zugenommen und die Überforderung mit den Herausforderungen der Gesellschaft ist extremer geworden“, sagt sie. „Dadurch haben unsere Klientinnen und Klienten zunehmend mit entsprechenden psychischen Problemen zu kämpfen.“

