Mutter und Kind (1) bei Autounfall in Bochum verletzt

Krankenwagen im Einsatz (Symbolbild): Ein anderthalbjähriges Kind ist nach einem Verkehrsunfall in Bochum vorsorglich in eine Klinik gekommen.

Bochum-Wattenscheid. Beim Ausparken hat eine Bochumerin (75) ein herannahendes Auto übersehen. Die Folgen: ein Unfall, zwei Verletzte und hoher Sachschaden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bochumer Straße sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte am Vormittag gegen 10.45 Uhr eine 75-jährige Bochumerin in Höhe der Hausnummer 120 ausparken und sich in den fließenden Verkehr einordnen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 40-Jährigen gekommen, die mit ihrem Kleinkind in Richtung Wattenscheid-Mitte unterwegs war.

Kleinkind nach Unfall in Bochum vorsorglich in Klinik

Die Mutter sei bei dem Unfall leicht verletzt worden und ambulant im Krankenhaus behandelt worden. Das 17 Monate alte Kind, das laut Polizei ordnungsgemäß in einem Kindersitz auf der Rückbank gesichert war, sei vorsorglich stationär in einer Klinik aufgenommen worden.

Die Unfallverursacherin blieb den Angaben zufolge unverletzt. Ihr Auto aber ist nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sachschaden an beiden Autos laut Polizei-Schätzungen: etwa 10.000 Euro.

