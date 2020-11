Traditionsmetzger Müller kehrt nach Wattenscheid zurück

Wattenscheid. Die beliebte Metzgerei Müller kommt ab Januar zurück, allerdings nur auf die Wochenmärkte am Bismarckplatz, auf dem Alten Markt und in Günnigfeld.

Der Schock saß tief, viele Wattenscheider betrachteten die Metzgerei an der Ecke Hochstraße und Harkortstraße als Institution. Mitte Juli, so verkündete Seniorchef Herbert Müller schweren Herzens für den Familienbetrieb, könnten keine Bestellungen mehr angenommen werden. Es seien keine Gesellen mehr zu finden gewesen, die weitermachen wollten. Jetzt aber verbreitet sich in der Alten Freiheit eine neue Botschaft: „Wir kommen zurück.“

Es fanden sich keine Gesellen mehr

Das vermeintlich letzte Kapitel in der Müllerschen Chronik bekommt also doch noch eine Fortsetzung. Am 7. Januar wird der Verkaufswagen der Müllers erstmals wieder auf dem Wochenmarkt am Bismarckplatz stehen. Seit zwei Jahren fanden sich keine geeigneten Gesellen mehr, um den Betrieb weiter zu führen. Das Kapitel war auch für den Juniorchef Jan-Marius Müller abgeschlossen, der selbst inzwischen seine Meisterprüfung erfolgreich absolviert hatte.

Das letzte Bild auf dem Alten Markt wird es dann doch nicht sein. Der Verkaufsstand der Metzgerei Müller am Freitag, 17. Juli 2020, auf dem Alten Markt in Wattenscheid. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Drei Monate Hoffen bei den Fans

Nach drei Monaten, die durch eine immense Menge von Gesprächen bestimmt waren, hat er sich entschlossen, doch weiterzumachen. Allerdings mit einem neuen Konzept, das bedeutet mit einem verkleinerten Sortiment, und auch nicht mehr mit dem Ladenbetrieb an der Hochstraße.

In den digitalen Medien häuften sich nach Bekanntwerden der Schließung die Grüße und Wünsche der Kunden und Fans der Kult-Fleischerei. Die Nutzer bedankten sich für „Wurst und Fleisch der Extraklasse“, das „auf dem Frühstückstisch, in der Pfanne und im Ofen ganz bestimmt vermisst wird.“

Es gipfelte sogar in dem Versprechen einer Anhängerin, da sie wenig Wurst esse, weil sie ihr von woanders nicht schmecke, würde sie wohl Vegetarierin werden müssen.

Verkauft wird künftig nur auf dem Wochenmarkt in Wattenscheid, dienstags und freitags auf dem Alten Markt vor dem Gertrudiscenter, donnerstags auf dem Bismarckplatz und samstags dann auch in Günnigfeld.