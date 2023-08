Miese Laune am Bierstand - Caterer wehrt sich gegen Vorwürfe

Glücklich war, wer beim ausverkauften Konzert der Rock Classic Allstars in der Freilichtbühne Wattenscheid ein Bier in der Hand hatte.

Bochum-Wattenscheid. Kritik in der Freilichtbühne Wattenscheid, wenn bei großen Veranstaltungen Besucher lange auf ihr Getränk warten müssen. Auch Preise nerven.

Nach den heftigen Protesten gegen die Wartezeit beim Bierausschank auf dem RCA-Rockkonzert mit über 2000 Besuchern am Samstagabend auf der Freilichtbühne wehrt sich das Catering-Unternehmen. Es ist die Turock GmbH aus Essen. Das Unternehmen wurde von der Bochumer Veranstaltungs-GmbH nach einer Ausschreibung über mehrere Jahre beauftragt, für Essen und Getränke der Besucher in der Freilichtbühne, Jahrhunderthalle und im Ruhrcongress in Bochum zu sorgen; Betreiber dieser Spielstätten ist die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BOVG).

Warteschlangen vor Bierständen

Lange Warteschlagen vor den Bierständen und hohe Preise - diese Beschwerden waren häufig zu hören beim Konzert in der Freilichtbühne Wattenscheid. Turock-Geschäftsführer Peter Siewert will die Lage erklären: „Das ist hier unser erstes Jahr. Natürlich müssen wir Erfahrungen sammeln.“

Zu den Warteschlangen sagt er: „Zunächst einmal muss ich betonen, dass es zwei Bierstände gab. Viele Besucher haben beim kleineren, mobilen Stand womöglich nicht auf den ersten Blick erkannt, dass es auch dort Bier gab.“ Warum es nicht mehr Getränkestände gab? „Die räumlichen Verhältnisse sowie die Wasser- und Stromversorgung geben es in der Wattenscheider Freilichtbühne nicht her, mehr Stände aufzubauen“, meint Peter Siewert. Am Cocktailstand sei allerdings alles reibungslos verlaufen; und auch beim Essen. In der Jahrhunderthalle und im Ruhrcongresse Bochum seien ihm keine Beschwerden bekannt.

Cateringfirma nennt Gründe

Entschuldigend ergänzt er, dass es in der Freilichtbühne anfangs an einem Bierstand ein Problem mit der Kohlensäure-Anlage gegeben habe - „das konnten wir allerdings schnell lösen.“ Was er noch anführt: „Durch das schlechte Wetter haben sich bei dem Rockkonzert viele Besucher unter die Vordächer des Getränkestandes gedrängelt, das hat die anstehenden, durstigen Besucher offenbar verwirrt und die Wartezeiten weiter verlängert.“

Und man dürfe natürlich auch nicht vergessen, dass das Nachfrageverhalten bei einem Rockkonzert ein anderes sei als zum Beispiel bei den Märchenspielen. Er will sich im Rahmen seiner Möglichkeiten um Verbesserungen kümmern.

Beschwerden auch über Preise

Beschwerden gab es erneut auch über die Essens- und Getränkepreise - wie schon bei anderen Events auf der Freilichtbühne. Fünf Euro z.B. für 0,4 Liter Bier „sind einfach zu hoch“, meckerte Besucher Jürgen Schulte jetzt beim Rockkonzert. „Und 8,50 Euro für eine Pommes-Currywurst sind auch hart. Den Eintrittspreis muss ich ja ebenfalls noch berechnen, da komme ich dann bei zwei Personen ohne Probleme ganz schnell auf insgesamt über 100 Euro für einen dreistündigen Rockkonzert-Abend.“

Besucher meckern übers Drumherum

Und er sagt: „Dass man uns trotz des Wetters hier den Regenschirm am Eingang abgenommen hat und die Sicherheitskräfte penibelst den Rucksack meiner Frau durchforstet haben, will ich da gar nicht mehr groß erwähnen. Wir sehen eigentlich harmlos aus“, sagt er. „Wo sind wir eigentlich gelandet bei solchen Events, die ja eigentlich Freude bereiten sollen, aber manchmal dadurch keinen Spaß mehr machen. Das Musikprogramm will ich von meiner Kritik ausdrücklich ausnehmen, das war wieder mal Spitze in der Freilichtbühne und hat für tolle Stimmung gesorgt. Auch im nächsten Jahr möchte ich gern wiederkommen - doch ich erwarte dann einen anderen Service beim Drumherum. Und zu den maroden Toiletten will ich mal gar nichts sagen...“

