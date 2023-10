Menschen als Schatten: So kommt Sabine (74) fast blind klar

Bochum. Die Bürgerhilfe Bochum bietet Unterstützung für Blinde und Sehbehinderte. In der Wohnung geht es oft noch – aber draußen gehen die Probleme los

Nur noch schemenhaft kann Sabine Pruß (74) sehen. Auf einem Auge ist sie seit Geburt blind, das zweite Auge ist seit einigen Jahren durch eine altersbedingte Makuladegeneration fortschreitend schwer geschädigt. Ein grauer Star kam kürzlich noch hinzu. Bis zu ihrem 65. Lebensjahr hat die Eppendorferin immer gearbeitet, im Autohaus und als Fleischereiverkäuferin. „Bis dahin war mit meinem Auge alles in Ordnung.“ Doch etwa zwei Jahre später fingen die Probleme an. Sie ging sofort in ärztliche Behandlung.

Unterstützung für Blinde und Sehbehinderte in Bochum

Doch ihr Sehvermögen nahm im Laufe der Zeit immer mehr ab. „Texte konnte ich nur noch mit einer Lupe lesen, die wurde dann immer stärker. Auch ein Sehcomputer, mit dem man über einen Bildschirm stark vergrößert lesen kann, hat zunächst sehr geholfen.“ Ein Textscanner, der Gedrucktes in Sprache zum Beispiel aus der Zeitung oder aus Briefen übersetzt, hilft auch. Unterstützung hat sie sich geholt über die Bürgerhilfe Wattenscheid e.V. (Voedestraße 5) mit der Selbsthilfegruppe Sehverlust.

Sabine Pruß aus Bochum-Eppendorf kam lange Zeit mit einer Computer-Lesehilfe auf – jetzt nicht mehr, die Sehkraft ist zu schwach geworden. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Seit rund zwei Jahren schließlich ist ihr Sehvermögen extrem stark beeinträchtigt. „Menschen mir gegenüber nehme ich nur als Schatten wahr.“ Den Alltag zu bewältigen, fällt nicht leicht – doch mit Ehrgeiz und Ausdauer schafft sie einiges in ihrem Haushalt. In ihrer Wohnung in der ersten Etage gibt es technische und andere Hilfsmittel. „Backen und Kochen, das mache ich so gerne.“ Es gibt eine kleine Küchenwaage, die sprechen kann. Mit dem Messer zum Gemüseschneiden geht sie ganz vorsichtig um. Am Herd und anderen Elektrogeräten sorgen aufklebbare Markierungspunkte dafür, sich zurechtzufinden. Mit dem Wasserkocher bereitet sie sich gern einen Tee, „das geht auch ohne Markierungspunkte“. Auch das Handy mit Sprachfunktion sei eine große Hilfe.

Unsicher außerhalb der Wohnung in Bochum

Doch außerhalb ihrer Wohnung fangen die großen Probleme an, „da fühle ich mich unsicher, habe oft auch Angst“. Die Treppe aus ihrer Wohnung hinunter schafft die 74-Jährige gut, hat sich Stufenzahl und Richtung gemerkt: „8, 8, 4, 1 – dann stehe ich vor der Haustür.“ Aber dann wird es schwierig, allein zurecht zu kommen. Sie hat einen weißen Stock, kennt einige Wege.

Bürgerhilfe bietet Beratungstag Die Selbsthilfegruppe Sehverlust der Bürgerhilfe Bochum e.V. beteiligt sich an der Aufklärungskampagne zur Woche des Sehens. Im Büro Voedestraße 5 in Wattenscheid-City liegen am 11.10. von 10 bis 17 Uhr wie immer viele Hilfsmittel für sehbehinderte und blinde Menschen aus. Eine Beratung zur Beantragung von Hilfsmitteln, Schwerbehindertenausweis, Sehbehindertengeld und Blindengeld wird ebenfalls angeboten. Die 22. Woche des Sehens steht unter dem Motto „Augen als Fenster zur Welt“. Das Büro in Wattenscheid hat geöffnet dienstags, donnerstags und freitags 10-12.30 Uhr sowie nach Terminabsprache; 02327 60 28 740 oder 02327 99 17 97;

E-Mail: zirkel.elfi@t-online.de

„Doch mit dem weißen Stock muss erst ein intensives Training durchgeführt werden, um sicher zurecht zu kommen“, betont Elke Zirkel, Vorsitzende des Bürgervereins. Und einen Mobilitätstrainer zu bekommen, sei sehr schwer. Die Wartezeiten dafür betragen derzeit bis zu einem Jahr. „40 bis 80 Stunden mit ihm sind nötig.“ Sabine Pruß wartet auch noch; sie hat sich die Grundzüge beim Umgang mit dem weißen Stock selbst beigebracht.

Elfi Zirkel, Vorsitzende der Bürgerhilfe Bochum, bietet in dem Büro in Wattenscheid viele Angebote und Hilfen für Blinde und Sehbehinderte. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Weißer Stock ist wichtig draußen im Alltag

Und stand dann auch schon vor einer Ampel in Eppendorf, an der das Taktzeichen für Blinde und Sehbehinderte ausgefallen war. „Ohne fremde Hilfe komme ich dann nicht über eine Kreuzung.“ Den weißen Stock zu heben signalisiert, dass man Unterstützung braucht. „Und ich bin froh, wenn man mir dann hilft oder wenn generell Rücksicht genommen wird.“ Nicht nur der weiße Stock dient als Hinweis, auch eine Armbinde oder Buttons mit dem Blindenzeichen.

Beratung durch Bürgerhilfe Bochum

„Ich würde gern mehr raus.“ Unter Menschen zu sein, darüber freut sie sich. Und so bietet der Bürgerverein regelmäßig offene Treffen, zu denen alle herzlich eingeladen sind, holt die Menschen bei Bedarf auch ab. So zur Freitagsrunde von 15 bis 17 Uhr oder alle 14 Tage für Gesellschafts- oder Kartenspiele mittwochs von 14.30 bis 17 Uhr. Auch für die Beratungsangebote des Bürgervereins ist sie dankbar, „hier hat man mir sehr geholfen. Das reicht von Behördenkontakten bis den Unterstützungsmöglichkeiten bei der Krankenkasse“. Vorsitzende Elke Zirkel kennt sich aus, engagiert sich schon 42 Jahren in dem Bereich, sie hatte auch den Blindenverein Wattenscheid gegründet.

