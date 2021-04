Massive Gewalt am S-Bahnhof Höntrop: Zeugen gesucht

Wattenscheid-Höntrop. Nach zwei schweren Gewaltdelikten am S-Bahnhof Höntrop in Bochum-Wattenscheid bittet die Polizei weiterhin dringend um Hinweise.

Am Donnerstag, 22. April, schlugen sechs junge Männer gegen 22.20 Uhr einen 26-Jährigen auf dem Bahnsteig zusammen; er wurde schwer verletzt.

Und: Am 22. März kam es in Bochum im Bereich Arnd-/Bleichstraße zu einem versuchten Mord. Zwei Tatverdächtige (17/20) wurden festgenommen. Dabei ergaben sich Hinweise auf ein weiteres versuchtes Tötungsdelikt unter Beteiligung der beiden am S-Bahnhof Höntrop; sie filmten nämlich die Tat per Handy. Die Tatzeit konnte laut Polizei auf die Nacht vom 6. (Samstag) auf 7. März (Sonntag) eingegrenzt werden. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein noch unbekannter junger Mann massiv attackiert wird: Die Tatverdächtigen traten dem am Boden liegenden Geschädigten mehrfach gezielt auf und gegen den Kopf; er ist verschwunden, 170 bis 180 cm groß und 15 bis 25 Jahre alt.

Auch hier Hinweise an die Polizei Bochum unter Tel. 0234/ 909-4106 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

