Marienstraße über dem Wattenscheider Bach bald wieder frei

Bald endgültig Vergangenheit: Der Wattenscheider Bach zwischen Marienstraße und Watermannsweg an der Stadtgrenze soll bald wieder abwasserfrei fließen, das Schmutzwasser wird in den getrennten unterirdischen Sammler geführt.

Wattenscheid. Die Anbindung der Hausanschlüsse in Wattenscheid an den Abwasserkanal sind fast beendet. Die Marienstraße kann bald wieder freigegeben werden.

Im April 2022 hat die Emschergenossenschaft in Höhe der Marienstraße die Arbeiten zum Anschluss der städtischen Abwasserzuführungen an den unterirdischen Hauptsammler in Richtung Emscher aufgenommen. Das ist ein Bestandteil des großangelegten Emscher-Umbaus.

Im Wattenscheider Bach sind als einem der letzten Zuflüsse im Emscher-Einzugsgebiet noch Schmutz- und Oberflächenwasser gemischt geflossen. Wegen der Größe des Baufeldes musste die Marienstraße an der Brücke über den Bach voll gesperrt werden. Das sorgte gemeinsam mit der Sperrung der Graf-Adolf-Straße dafür, dass Autofahrer Umleitungen um den Wattenscheider Kernbereich in Kauf nehmen mussten.

Bauablauf in Wattenscheid verzögerte sich

Die Sperrung hatte die Emschergenossenschaft bei Baubeginn bis etwa Ende 2022 geplant. Sie habe aber aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf - wetterbedingt, Lieferengpässe, personelle Kapazitätsengpässe bei den beteiligten Firmen - verlängert werden müssen, erklärt nun Unternehmenssprecher Ilias Abawi.

„Aktuell allerdings schreiten die Bautätigkeiten wieder zügig voran. Wir gehen davon aus, dass die Vollsperrung spätestens Ende März 2023 aufgehoben werden und der Verkehr wieder fließen kann“, blickt er nach vorn. „Ab April werden sich unsere Arbeiten auf die Umsetzung der ökologischen Verbesserung (ÖV) konzentrieren. Diese Anschlussmaßnahmen sind in Gelsenkirchen nahezu fertiggestellt. In Wattenscheid können wir die Fertigstellung für das erste Quartal 2024 planen.“

Seit Anfang 2022 wird der Wattenscheider Bach zwischen Gelsenkirchen und Bochum umgebaut. Im Mai 2023 soll die Trennung von Schmutz- und Oberflächenwasser im Unterlauf des Bachs bis zum Mündungsbereich in den Schwarzbach in Gelsenkirchen erfolgen. Dann soll der Bach abwasserfrei sein.

