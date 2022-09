Am Hellweg-Gymnasium in Wattenscheid soll sich ein Mann vor Schülerinnen entblößt haben.

Wattenscheid. Am Hellweg-Gymnasium in Wattenscheid soll sich ein Mann vor Schülerinnen entblößt haben. Es gibt mehrere Fälle. Polizei fährt vermehrt Streife.

Nachdem es am Hellweg-Gymnasium in Wattenscheid-Höntrop Hinweise darauf gegeben hat, dass ein unbekannter Mann Schülerinnen auf dem Schulweg belästigte, warnt nun Schulleiter Mathias Balliet in einem Rundbrief die Eltern. „Es muss sachlich und ruhig angesprochen werden, aber gleichzeitig soll auch keine Panik geschürt werden“, erklärt er.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Balliet erstmals den Hinweis aus der Elternschaft bekommen, dass sich in der Nähe des Hellweg-Gymnasiums ein verdächtiger Mann bewege. Eine Siebtklässlerin sei an einer Bushaltestelle Elchweg von einem unbekannten Mann angesprochen worden, so habe es die Mutter des Kindes geschildert. Er habe sich zudem vor dem Kind entblößt.

Mann soll Kinder an Schule angesprochen haben – Polizei kennt Fälle

Am darauffolgenden Donnerstag habe sich die Szenerie wiederholt, diesmal bei einer anderen Schülerin ein paar Straßen weiter. Auch da hatten sich Eltern beim dem Schulleiter gemeldet. „Beide Schülerinnen haben instinktiv richtig reagiert“, sagt er. Sie seien weitergegangen und vor dem Mann geflüchtet. Da sie es ihren Eltern berichteten, konnten diese die Schule verständigen und die Vorfälle der Polizei melden.

Dort ist zumindest einer der beiden Fälle bekannt. Bei der Polizei spricht man von exhibitionistischem Verhalten Kindern gegenüber und geht dem nach. Verstärke Streifenfahrten sollen den Mann von weiteren Taten abhalten.

Polizei sucht nach einem verdächtigen Mann

In Bochum-Mitte hatte sich ebenfalls am Donnerstag ein ähnlicher Fall ereignet. In der Nähe der Vierhausstraße – in einem Grünbereich zwischen der A 40 und einer Kleingartenanlage – hatte ein Mann nach Angaben der Polizei ein Mädchen auf ihrem Fahrrad angesprochen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ein sexuelles Interesse an dem Kind hatte.

So wird der Mann beschrieben: älter als 65 Jahre, 1,80 bis 1,85 Meter groß, dickere Statur, graue Haare/Glatze, keine Brille, kariertes, blaues Hemd, blaue Jacke mit weißem Logo, große silberfarbene Schnalle am Gürtel, Jeanshose, FFP2-Maske. Hinweise jeglicher Art können an die Polizei gegeben werden (0234/ 909 4160 oder 0234/ 909 4441).

Vorfälle sollen im Unterricht thematisiert werden

Ob es sich in Bochum-Mitte um den gleichen Täter handelt wie mutmaßlich am Hellweg-Gymnasium, ist bisher unklar. Schulleiter Mathias Balliet hat jedenfalls sofort einen Rundbrief herausgegeben, in dem er die Eltern über die Vorfälle in Kenntnis setzt und vor dem unbekannten Mann warnt.

Mathias Balliet hat einen Rundbrief an die Eltern verfasst, um vor dem unbekannten Mann zu warnen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Es sei wichtig, die Kinder auf den Fall vorzubereiten, anstatt solche Situationen zu verschweigen. Er wendet sich dabei direkt an die Erziehungsberechtigten: „Liebe Eltern, sprecht mit euren Kindern!“ Die Kinder für das Thema sensibilisieren, aber gleichzeitig nicht zu verängstigen, sei dabei das Ziel. Dazu habe er auch die Klassenleiter angewiesen, die Vorfälle im Unterricht anzusprechen.

Aufklärung und Prävention sind wichtig

Situationen wie diese seien leider nicht unvermeidlich und für Balliet ist Aufklärung und Prävention deshalb zwingend notwendig. Durch das richtige Verhalten könne die Situation entschärft und Schlimmeres vermieden werden. Im Elternbrief werden daher auch konkrete Tipps gegeben, wie Kinder sich im Fall der Fälle verhalten sollen.

Er rät den Kindern vor allem dazu, solch einen Menschen möglichst nicht zu beachten und sich bei tatsächlicher Entblößung oder Belästigung abzuwenden und die Flucht zu ergreifen. Danach solle unbedingt sofort die Polizei verständigt werden.

