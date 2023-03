Lohrheidestadion wird umgebaut: Adventssingen muss umplanen

Die „Singende und klingende Lohrheide“ hat auch bei fiesem Winterwetter viele Freunde in Bochum-Wattenscheid gefunden. Diesmal soll sie in die Friedenskirche ausweichen.

Wattenscheid. Der Umbau blockiert das Lohrheidestadion. Deshalb soll das Adventssingen bei der dritten Auflage in die Wattenscheider Friedenskirche ausweichen.

Ausweichen müssen nicht nur die Kicker, sondern auch die Sänger: Das Lohrheidestadion steht wegen der Umbauarbeiten nicht zur Verfügung. Der Ligabetrieb ist abgespult, aber der TV Wattenscheid 01 Leichtathletik und der Wattenscheider Chorverband wollen auf das inzwischen fast traditionelle, aber unbedingt erfolgreiche Adventssingen, die „Singende und klingende Lohrheide“ nicht verzichten.

Klaus Retsch, stellvertretender Vorsitzender der Leichtathletikabteilung, erklärt: „Am Vorabend zum 2. Advent möchten wir Wattenscheid auch 2023 wieder in weihnachtliche Stimmung versetzen. 1200 sangesfreudige Sängerinnen und Sänger waren am 3. Dezember 2022 in der Lohrheide und haben gemeinsam mit Chören und Solisten traditionelle und internationale Advents- und Weihnachtslieder gesungen und sich in eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit versetzt.“

1200 Besucher sollen insgesamt in Wattenscheid mitmachen

„Das möchten wir am 9. Dezember 2023 wiederholen. Wegen der von uns sehnlichst erwarteten Modernisierung wird das Lohrheidestadion aber 2023 dafür nicht zur Verfügung stehen – wir wollen das Format aber weiterführen und auf das gemeinsame Adventssingen nicht verzichten – wir werden daher vorübergehend umziehen. Die Planungen gehen hier in Richtung Friedenskirche an der Hochstraße in Wattenscheid.“

Um aber auch mindestens allen 1200 Besuchern die Möglichkeit zu geben, wieder gemeinsam zu singen, sind zwei Veranstaltungen von 15.30 bis 17 Uhr und von 18 bis 19.30 Uhr vorgesehen. Das bislang bewährte Team plane für die Neuauflage den Auftritt des Projektchors des Chorverbandes Wattenscheid mit weiteren Gästen. Die Trompetenklänge Kornharpen sollen mit weihnachtlicher Musik aufspielen, Solistinnen und Solisten traditionelle und moderne Weihnachtslieder live interpretieren.

Die Tradition wird nicht unterbrochen

Die Liedtexte sollen wie gewohnt zum Mitsingen projiziert werden. Auch der Wattenscheider Sport will sich wieder präsentieren. Die besondere Weihnachtsgeschichte, Besuch des Nikolaus’, stimmungsvolle Beleuchtung, Glühwein, Kinderpunsch und weitere Leckereien sollen geboten werden.

„Damit wollen wir die Tradition des Adventssingens weiterleben lassen“, unterstreicht Retsch. Dabei greifen die Stadtwerke dem TV Wattenscheid und dem Chorverband wieder unter die Arme.

