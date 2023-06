Umbau Lohrheidestadion: NRW gibt Millionen, SPD unzufrieden

Der Umbau des Lohrheidestadions in Wattenscheid soll 2025 beendet sein.

Bochum-Wattenscheid. Burkart Jentsch übt Kritik, dass Landesregierung einen Teil der zugesagten Fördersumme mit 5,5 Millionen Euro aus der Städtebauförderung deckt.

Die SPD-Ratsfraktion in Bochum kritisiert die NRW-Förderpolitik beim Umbau des Lohrheidestadions in Wattenscheid. Vorsitzender Burkart Jentsch erklärt: „Für 55 Millionen Euro wird der einzigartige und dringend nötige Umbau realisiert. Das ging von Anfang an nur mit Landesmitteln. 5,5 Millionen Euro dieser geförderten Summe sollen nun aber aus der NRW-Städtebauförderung kommen. Und damit habe ich ein Problem.“

Lohrheidestadion: Umbau kostet rund 55 Millionen Euro

Am Mittwoch (7. Juni) erfolgte in großer Runde der feierliche Spatenstich zum Umbau. „Bis 2025 soll die neue Lohrheide fertig sein. Sie wird zum zentralen Leichtathletik-Standort für Nordrhein-Westfalen. Dies belebt die Stadt, zieht Menschen aus der Region an und bietet einen großen Mehrwert für unsere ansässigen Vereine und die heimische Wirtschaft. Der Umbau ist und bleibt eine tolle Sache“, so Jentsch.

Das meiste Geld kommt vom Land NRW

Aber meint differenzierend: „Das Problem: Die Landesregierung deckt einen Teil der zugesagten Fördersumme mit 5,5 Millionen Euro aus der Städtebauförderung. Das ist mehr als die Hälfte des Geldes, welches Bochum durch die Städtebauförderung erhält. Normalerweise wird das Geld für soziale Projekte oder dringend benötigte Verbesserungen in den Stadtteilen ausgegeben, die sofort einen Mehrwert für die Menschen vor Ort haben. Diese Programme müssen jetzt eingedampft werden“, so der Fraktionsvorsitzende. „Es hat einen negativen Beigeschmack, wenn die konkrete Förderung für soziale Projekte in Bochum quasi gekürzt wird, für ein großes Projekt, von dem ganz NRW profitiert.“

Auch Städtebaufördermittel

Das Land gibt zusätzlich zu den 5,5 Millionen Euro aus der Städtebauförderung noch 30,9 Millionen aus der Sportstättenbauförderung, hieß es beim Spatenstich am Mittwoch mit Andrea Milz, NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Dabei wird eine Aufteilung in zwei Bauabschnitte vorgenommen: „Das erste Teilprojekt umfasst den Umbau des Lohrheidestadions, das mit Hilfe der Sportstättenbauförderung des Landes in Höhe von 30,9 Millionen Euro realisiert wird. Ein weiteres Teilprojekt umfasst das umliegende Areal des Lohrheidestadions, zu dessen Modernisierung Fördermittel aus dem Städtebau beantragt wurden“, erklärt das Land NRW.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid