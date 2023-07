Leukämie: Feuerwehrmann erholt sich nach Stammzellspende

Bochum. Auch Ärzte aus dem Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer sind zufrieden nach der Stammzellspende für Michael Wagner.

Michael Wagner (55) hat schwere Zeiten hinter sich - aber er blickt trotzdem sehr zuversichtlich in die Zukunft. Zum zweiten Mal war der Bochumer Feuerwehrmann an Leukämie erkrankt, dringend und schnell auf eine Stammzellspende angewiesen. Es gab auch eine große Typisierungsaktion der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf-Höntrop - er ist dort der Einheitsleiter - gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Suche nach passendem Spender in Bochum

Insgesamt war die Suche nach einem passenden Spender erfolgreich, vor rund drei Wochen erhielt Michael Wagner eine Stammzellspende im Krankenhaus Bochum-Langendreer. Vorher, als noch kein Spender gefunden war, erhielt er sechs Chemoblöcke, um seinen Gesundheitszustand stabil zu halten.

„Der Eingriff verlief gut. Die Ärzte sind zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Mein Körper hat die Spende offenbar angenommen“, erklärt der 55-jährige, zweifache Familienvater, der in Bochum-Weitmar wohnt. „Mein Blutbild sieht gut aus, bald soll dann eine Knochenmarkpunktion ganz konkrete Ergebnisse liefern.“ Er ist zufrieden, dass es wieder bergauf geht. „Meine Kraft steigt von Tag zu Tag“, sagt der Feuerwehrmann. 17 Kilogramm hatte er zuvor abgenommen, „meine Energie schwand damals zusehends“, blickt er zurück. Einmal pro Woche ist er zur Kontrolle in der Ambulanz im Knappschaftskrankenhaus in Bochum-Langendreer.

Bochum: Spendenaktion für Michael Wagner

Für Michael Wagner soll eine Aktion die finanzielle Not mildern: Am 18. August findet in der RUB-Mensa eine Benefizgala statt. Die Eintrittsgelder kommen zum Großteil dem 55-Jährigen und seiner Familie zugute. Der selbstständige Schornsteinfeger konnte lange nicht arbeiten. Die Spendengala an Ruhr-Universität Bochum soll dazu beitragen, den Verdienstausfall abzufedern. Der Veranstalter mut-konzerte sorgt für beste Unterhaltung mit den Musical-Stars Marion Wilmer (u.a. Hauptrolle bei Phantom der Oper, Elisabeth und Les Miserables) und Nigel Casey (Ex-Greaseball Starlight Express London und Bochum). Außerdem tritt der „schnelle Schweizer“ Freddie Rutz als Magier auf, der u.a. schon in Las Vegas auf der Bühne stand. Ein großes Galabuffet rundet das Angebot ab.

Der Eintritt kostet 99 Euro (beinhaltet Show und Galabuffet - ohne Getränke). Die Gagen der Künstler übernimmt ein Sponsor, sodass ein Großteil des Eintritts an Michael Wagners Familie fließen kann. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Tickets über die Seite des Veranstalters.

Lange Zeit im Krankenhaus in Bochum

Insgesamt war er elf Wochen lang zur Behandlung im Krankenhaus. „Die Solidarität und Unterstützung, die ich in dieser schweren Phase erfahren habe, war enorm und hat mir sehr geholfen. Von der Feuerwehr und von allen Bürgern, und natürlich auch durch meine Familie“, bedankt sich Michael Wagner. Seinen Spender kann er erst zwei Jahre nach der Spende persönlich kennenlernen, so sind die Regeln. „Wir können uns aber direkt, allerdings anonym, über die DKMS austauschen. Und ich sage ihm auch auf diesem Weg schon mal ganz herzlichen Dank, dass er sich hat typisieren lassen“.

Solidarität: Das zeigte im April 2023 auch die Feuerwehr Bochum für Michael Wagner; hier im Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer. Foto: Feuerwehr Bochum

Ein großes Banner für Michael Wagner hing damals am Feuerwehr-Gerätehaus an der Höntroper Straße 97, Domizil der Einheit Eppendorf-Höntrop: „Michael, du schaffst es!“ Auch seine Ehefrau stand bei diesem beliebten Feuerwehrfest am 23./24. Juni mit selbst gemachten Leckereien am Kuchenstand, „als Dankeschön an alle, die so toll mitgeholfen haben“.

Michael Wagner konnte seinen 55. Geburtstag feiern

Michael Wagner sagte damals: „Ich will meinen 55. Geburtstag am 27. Juli erleben.“ Dies hat er geschafft. Und: „Ich habe jetzt nur diese eine Chance. Im nächsten Jahr bin ich dann auch beim Feuerwehrfest wieder dabei.“ Und so wird auch wohl sein, dafür drücken ihm alle die Daumen.

Typisierungsaktion mit Feuerwehr und DKMS

Bei der Krankheit Leukämie (Blutkrebs) sind die Betroffenen auf eine Stammzellenspende angewiesen. Fast 33.000 Bochumerinnen und Bochumer sind bei der DKMS registriert, rund 200 Menschen haben bisher Stammzellen gespendet.

Feuerwehr sucht weiterhin Verstärkung

Übrigens: Die Übungsdienstzeiten der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf-Höntrop sind freitags in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr am Feuerwehrhaus an der Höntroper Straße 97. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamtlich tätig werden möchten und gerne im Team arbeiten, sind hier willkommen und können sich unverbindlich zu allen möglichen Fragen informieren; kontakt@le14.de

