Langjährige WAZ-Abonnenten probieren Wattenscheider Pralinen

Wattenscheid. 20 WAZ-Abonnenten durften im Wattenscheider Schokoladenwerk der Confiserie Ruth Pralinen probieren. Mit dabei: eine blauweiße Bochum-Praline.

Was macht Schokolade so richtig gut? Die Antwort darauf kann in Bochum und Wattenscheid, die Confiserie Ruth geben. Die Schokoladenmanufaktur hatte einige WAZ-Abonnenten zu einem Pralinen-Tasting zu Gast.

Schokolade so weit das Auge reicht in Wattenscheid

„Nicht jede Schokoladensorte schmeckt auch jedem Menschen“, betont Julia Hafemann, Ladenmanagerin des Schokoladenwerks der Confiserie Ruth. Mit Blick auf die unterschiedlichen Reaktionen, stimmten die eingeladenen WAZ-Leserinnen und Leser im Verlauf des Abends definitiv zu. 20 WAZ-Abonnenten hatten die Chance einen Platz beim Pralinen-Tasting in Wattenscheid zu gewinnen und sich durch ausgewählte Schokoladensorten und Pralinen-Varianten zu probieren.

Dementsprechend gut war die Stimmung unter den Gästen. Mit dabei auch sehr treue Leserinnen und Leser, die schon lange ein Teil der WAZ-Familie sind. „Wir lesen die WAZ schon ewig und haben jetzt sogar mal was gewonnen“, sagt eine WAZ-Leserin, während sie sich an der großen Theke im Verkaufsraum umschaut. Zu sehen gibt es eine riesige Auswahl an Schokolade in verschiedenen Formen.

Beliebt sind die „Bochum“-Pralinen

Zum Probieren werden zuerst vier Schokoladensorten aufgetischt. Vollmilch, weiße Schokolade, dunkle Schokoladen und… pinke Schokolade? Ja, tatsächlich. „Das ist aber keine Lebensmittelfarbe, sondern die Farbe der Kakaobohnensorte“, erklärt Julia Hafemann. Gemeint ist damit die exotische und sogenannte „Ruby“-Kakaobohne, die für die besondere Farbe sorgt. Nach und nach probieren die Leserinnen und Leser die kleinen Schokoladenstücke. Gerade die Vollmilch-Variante kommt gut an.

Dann gehts es zu den Pralinen. An diesem Abend auch alle alkoholfrei. Besonders auffällig ist dabei die Praline in blau und weiß. „Das ist unsere Bochum-Praline, die geht bei uns sehr gut weg“, beschreibt eine Ladenmitarbeiterin. Wenig überraschend, sagt die Pralinen, in den Farben des VfL, auch den Gästen sehr zu.

Die Confiserie Ruth in Wattenscheid stellt auch Bierflaschen aus Schokolade her. Unter anderem im Design des Bochumer Traditionsbieres Fiege. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Besonders auffällig sind im Schokoladenwerk, die bunten Schoko-Osterhasen, die anlässlich von Ostern zu haben sind. Aber auch die ausgefallenen Schoko-Bierflaschen fallen auf. Eine davon in Form des Bochumer Lokalbieres Fiege. Auf die Frage, ob sie schon was gefunden habe, sagt WAZ-Leserin Lina Hoffmann: „Noch nicht, aber die Auswahl ist ja groß. Es gibt ja sogar Geburtstagsgrüße in Schokolade“. „Viele kaufen solche Schokoladenkreationen als Geschenk“, fügt Ladenmanagerin Hafemann hinzu.

Die Konditorin Lena König (r.) fertigt individuelle Schokoladen für die geladenen WAZ-Abonnentinnen und Abonnenten an. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Selbstgemachte Schokolade für WAZ-Gäste in Wattenscheid

Dazu konnten die Gäste ihre eigene Schokoladen produzieren lassen. Direkt neben der Pralinen-Theke ist der Arbeitsbereich von Konditorin Lena König. Die Gäste nennen ihr die gewünschte Schokoladensorte und ihre Wunschzutaten und die Konditorin stellt die Tafel her. Gewählt werden kann aus Zutaten wie kleinen Marshmallows, Rosinen, diversen Früchten und Nüssen, oder auch Streuseln. „Eigentlich kann man alle Zutaten gut miteinander mischen“, erzählt sie. So sind die anwesenden Gäste an diesem Abend in Wattenscheid durchaus experimentierfreudig.

