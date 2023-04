Landwirte oft enttäuscht: Auch Video zählt beim SB-Verkauf Kunden zahlen nicht bei SB-Läden: Bauern ziehen Konsequenzen

Bochum-Wattenscheid. Immer wieder erleben Bochums Landwirte, dass Kunden in Selbstbedienungsläden nicht zahlen. Sie greifen zur Videoüberwachung – oder anderen Ideen.

Belügen und betrügen – immer mehr Menschen nutzen offenbar unsere Gesellschaft aus, um sich zu bereichern. Das gilt auch für Selbstbedienungs-Angebote von heimischen Landwirten.

Jüngstes Beispiel: Bauer Appelbaum in Sevinghausen, der kürzlich seinen SB-Laden eröffnet hat. In dessen neuer, etwas abseits, an einem idyllisch gelegenen Fußweg gelegener Verkaufs-Holzhütte können sich Kunden selbst bedienen – und müssen natürlich anschließend bezahlen dafür, was sie mitgenommen haben. Auf Vertrauensbasis. Bar oder per Paypal. Von Kartoffeln über Spargel urnd Eiern bis zu Konfitüre gibt es hier viele frische Produkte. Doch nicht alle Kunden sind offenbar ehrlich beim Bezahlen. Video-Überwachung gehört dazu.

Nicht alle Kunden sind ehrlich

„Wir haben nach dem Start vor rund zwei Wochen erlebt, dass die Zahl der nicht wenigen unehrlichen Kunden gesunken ist, da nicht alle entsprechend bezahlen.“ Doch es habe sich seitdem gebessert. Videokameras sind aufgestellt, die das Kundengeschehen aufzeichnen. Und dabei fällt so mancher Betrüger auf, der nach dem Motto agiert „Nichts bezahlen, aber selbst bedienen‘ vorgeht. Und wird dann zur Rechenschaft gezogen. „Wir kennen unsere Pappenheimer“, sagt auch Landwirt Heinrichs in Höntrop. „Nach einer persönlichen Ansprache war dann alles okay.“

Auch persönliche Ansprache hilft

Zumal es ja manchmal nicht Absicht ist, sondern auch Fahrlässigkeit, kein Geld dafür, was man im SB-Hofladen mitgenommen hat, in die Kassenbox einzuwerfen. Deren Vorteil ist es, durch SB-Angebote Personalkosten einzusparen. Was halt nicht immer passiert. Die Erfahrung hat auch Landwirt Patrick Appelbaum in Sevinghausen gemacht, den die Zahl der Betrüger enttäuscht hat. Denn es fehlte am Ende des Tages immer Geld, „da offenbar nicht jeder dafür bezahlt habt, was aus er mitnimmt. Das kann es ja nicht sein“.

Mehrere Möglichkeiten

Einen ganz anderen Weg beschreitet Landwirtin Bettina Westerhoff mit ihrem Bauernladen an der Westenfelder Straße 155 in Wattenscheid-Westenfeld, wo es sehr viele frische Produkte gibt. Auch in dem SB-Bereich, der 24 Stunden lang die ganze Woche über geöffnet ist. Produkte von Eiern bis Kartoffeln kann man in dem SB-Bereich nur über einen Automaten ziehen, in dem man vorher einzahlen muss. Sonst öffnet sich die Klappe nicht.

„Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, da es bisher keinen Betrug gab und die Kunden sehr zufrieden sind“, so Bettina Westerhoff. Seit rund zwei Jahren gibt es diesen SB-Laden. Natürlich gebe es auch hier eine Videoüberwachung – „da gab es bisher bisher nie ein Problem mit unseren ehrlichen Kunden.“ Der Bauernladen mit persönlichem Verkauf hat zu den gewohnten Zeiten geöffnet. „Der eine mag die persönliche Atmosphäre, der andere den Automaten.“ Der Hofladen bietet natürlich eine wesentlich größere Auswahl und eine individuelle Beratung.

Der Eierautomat auf dem Hof Wibbecke in Bochum-Dahlhausen steht wieder - geöffnet aber nur noch von 6-22 Uhr und nicht mehr rund um die Uhr. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Begrenzte Öffnungszeiten und Videos helfen

Landwirt Wibbecke hat mit seinem SB-Angebot an der Kassenberger Straße in Dahlhausen nach der kürzlich erfolgten Beschädigung des Automaten wieder durchgestartet – mit dem Eierautomaten. Aber ebenfalls mit veränderten Öffnungszeiten samt Video, um Verbrecher fernzuhalten.

