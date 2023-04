Landwirt Appelbaum eröffnet Hofladen - auf Vertrauensbasis

Bochum-Wattenscheid. Von Spargel über Erdbeer-Secco und Eier bis Kartoffeln: Der neue Selbstbedienungs-Hofladen in Wattenscheid ist täglich von 6 bis 21 Uhr geöffnet

Seit Gründonnerstag hat der neue Selbstbedienungs-Hofladen von Landwirt Patrick Appelbaum täglich geöffnet. Das Holzhäuschen steht idyllisch-ländlich gelegen in Wattenscheid-Sevinghausen, In den Höfen 4, am Wanderweg (hinter dem Heimatmuseum Helfs Hof). Die Öffnungszeiten sind täglich auch feiertags in der Zeit von 6 bis um 21 Uhr.

Bezahlen: Bar oder Paypal

Den Verkaufsablauf beschreibt Patrick Appelbaum wie folgt: „Man betritt den SB-Hofladen, sucht sich seine Produkte aus, rechnet die Einzelpreise (die an den Produkten stehen) zusammen und dann wirft man entweder das Geld passend in die Kasse oder man scannt den QR-Code und bezahlt bargeldlos per Paypal.“ Wichtig sei für die Kunden: „Das ganze läuft auf Vertrauensbasis. Also seien Sie bitte ehrlich zu uns. Nur so kann das Konzept funktionieren.“

Auch Erdbeer-Produkte aus eigener Erzeugung gehören zum Sortiment bei Patrick Appelbaum. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Viele frische Produkte

Die Produktpalette ist vielfältig und reiche derzeit vom feldfrischen Spargel (geschält und abgepackt) über frische Freiland-Eier aus der Region, Kartoffeln aus der Region, alkoholfreien Erdbeer-Secco (der alkoholische Erdbeer- und Erdbeer-Rhabarber-Secco kann aus Jugendschutzgründen nur in Absprache verkauft werden) bis zum selbst gemachten Erdbeer-Fruchtaufstrich. Eierlikör vom Hof Wibbecke gibt es auf Vorbestellung.

Appelbaum betont: „Demnächst gibt es natürlich auch unsere eigenen frischen Erdbeeren und Himbeeren.“ Man versuche, die Angebotspalette stetig zu erweitern, darüber gebe es auf der Facebook-Seite dann stets aktuelle Informationen. „Sollten die Kunden Anregungen haben, so können sie es uns gern mitteilen.“

Die Zufahrt bzw. der Zugang erfolgt über Berliner Straße / Burgstraße / Helfstraße / In den Höfen oder über Wattenscheider Hellweg / Sevinghauser Weg / In den Höfen.

