Kritik an Pferdemist auf Fußwegen im Südpark reißt nicht ab

Bochum-Höntrop/Eppendorf. Pferdeäpfel pflastern oft die Strecken in dem Grüngürtel. Weiterhin gibt es deshalb Beschwerden in Bochum-Wattenscheid.

Immer wieder gibt es Beschwerden über die Hinterlassenschaften von Pferden auf öffentlichen Wegen im Südpark. „Zum Teil ist es so viel, dass man hier mit einem Kinderwagen nur schwer vorbei kommt“, kritisiert Maria Schulze, die hier regelmäßig mit ihrem Nachwuchs unterwegs ist.

Problem schon seit Jahren

Pferdeäpfel pflastern an manchen Tagen die Strecken in dem Grüngürtel. Auch für Menschen mit Rollator ein Hindernis. „Pferdemist auf den ausgewiesenen Reitwegen ist ja okay, aber nicht auf den Fußwegen und in einem solchem Ausmaß“, sagt die 30-jährige Mutter. Diese Problematik hat auch die Wattenscheider Bezirksfraktion UWG: Freie Bürger auf den Plan gerufen, die von der Stadtverwaltung wissen will, wie es hier weitergeht. Dazu gab es eine entsprechende Anfrage in der Bezirksvertretung.

Auf die Frage, wer grundsätzlich für die Beseitigung von Hinterlassenschaften von Pferden auf öffentlichen Wegen zuständig sei, erklärt die Stadt Bochum: „Grundsätzlich sind die Reiterinnen und Reiter für die Beseitigung der Hinterlassenschaften der Pferde, wenn sie auf öffentlichen Wegen mit ihren Tieren unterwegs sind, selbst zuständig.“

Stadt Bochum hat Reitanlagen informiert

Die umliegenden Höfe sind laut Stadt Bochum bereits „in der Vergangenheit mit einem Brief zu dem Thema sensibilisiert worden. Ein erneuter Brief mit den Hinweisen zur Beseitigung der Hinterlassenschaften der Pferde auf öffentlichen Wegen an die umliegenden Höfe des Südparks und die Landesreiterstaffel der Polizei ist in Vorbereitung“.

Stadt Bochum will verstärkt kontrollieren

Und zur Frage, welche weiteren Möglichkeiten die Stadt sieht, diese Problematik im Südpark zu bekämpfen, erklärt die Bochumer Fachverwaltung: „Der Kommunale Ordnungsdienst wird verstärkt Kontrollen im Bereich des Südparks durchführen. Die Ordnungskräfte werden Reiterinnen und Reiter entsprechend belehren und zum Beseitigen der Hinterlassenschaften auffordern.“

