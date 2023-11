Innenstadt Kritik an Öffnungszeiten der Tiefgarage in Wattenscheid-City

Bochum-Wattenscheid. Beschwerden über die Tiefgarage in Wattenscheid-City: Wer in der Woche raus will ab 20 Uhr will, hat ein Problem, ebenso am Wochenende ab 17 Uhr.

Wer sich nicht an die Schließungszeiten der städtischen Tiefgarage am Alten Markt in Wattenscheid-City hält, hat ein großes Problem - denn er kommt mit seinem Fahrzeug abends nicht mehr raus. Und das ist schon einigen Pkw-Fahrern passiert.

CDU Wattenscheid fordert mehr Flexibilität

Die Tiefgarage in Wattenscheid schließt montags bis freitags um 20 Uhr, samstags bereits um 17 Uhr - und an Sonn- und Feiertagen ist sie ganz geschlossen. Das sind also ganz andere Öffnungszeiten als für die zentralen Parkhäuser in Bochum-City gelten, ebenfalls von der Bochumer Wirtschaftsentwicklung als städtische Tochtergesellschaft betrieben; dort ist nämlich deutlich länger geöffnet.

Öffnung der Tiefgarage Wattenscheid nach Ende nur gegen Gebühr

Und außerhalb der Öffnungszeiten in Wattenscheid ist eine Abholung des Fahrzeugs nur gegen Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr in bar möglich - das sind rund 40 Euro. Dafür muss eine Telefonnummer in Dortmund angerufen werden, die einen Mitarbeiter schickt. Da sollte man sich überlegen, das Auto gegebenenfalls erst am nächsten Tag abzuholen, was billiger sein könnte mit Blick auf die Parkpreise.

In der Tiefgarage sind allerdings auch Stellplätze an Dauernutzer vermietet - diese können sich mit der Parkkarte auch außerhalb der Öffnungszeiten jederzeit Zugang verschaffen. Deshalb gab es dazu kürzlich eine Anfrage der CDU-Bezirksfraktion in der Bezirksvertretung Wattenscheid.

Notdienst-Mitarbeiter öffnet die Tiefgarage Wattenscheid

Zu der Frage, warum der Notdienst von Dortmund aus betreut wird und ob die entsprechenden Mitarbeiter auch von dort kommen, erklärt die Stadtverwaltung Bochum in Abstimmung mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung: „Der Sicherheitsdienst wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung vergeben. Die Leitstelle sitzt in Dortmund und teilt die Mitarbeiter für die Fahrzeugbefreiung zu. Woher diese im Einzelfall kommen, entzieht sich unserer Kenntnis.“

CDU Wattenscheid fordert Lösung wie für Dauerparker

Für Dauerparker ist die technische Voraussetzung geschaffen, dass jederzeit die Zu- und Ausfahrt möglich ist. „Kann diese Technik entsprechend erweitert werden, damit auch mit der normalen Parkkarte der Zugang zur Abholung nach den Öffnungszeiten ermöglicht wird?“, fragt sich Marc Westerhoff, CDU-Bezirksvertreter und stellvertretender Bezirksbürgermeister, mit Blick auf den Servicegedanken für die Kunden. „Schließlich will nicht jeder auf die Uhr gucken, wenn man abends in Wattenscheid einkaufen oder essen geht. Daran sollte man bei dieser Regelung zu den Öffnungszeiten mal nachdenken. Flexibilität ist da gefordert auch vor dem Hintergrund, Einzelhandel und Gastronomie in Wattenscheid-Mitte zu stärken. Es gab schon mehrere Vorfälle, wo Autofahrer diese Tiefgarage nicht mehr auf dem normalen Weg verlassen konnten.“

Stadt und Wirtschaftsentwicklung Bochum antworten

Dazu lautete die Antwort von Stadt und Wirtschaftsentwicklung Bochum in der Bezirksvertretung Wattenscheid zum Thema Öffnungszeiten für die Tiefgarage auch, dass dies „technisch grundsätzlich möglich ist. Für die Dauerparker sind aus organisatorischen und haftungsrechtlichen Gründen individuelle Verträge für den Zugang außerhalb der Öffnungszeiten geschlossen worden. Dies ist mit täglichen Kunden nicht möglich. Alternativ müsste Personal vorgehalten werden, um den sicheren Betrieb gemäß Sonderbauverordnung SBauVO NRW zu gewährleisten. Dies wäre wirtschaftlich nicht darstellbar“.

Der Preis in der Wattenscheider Tiefgarage innerhalb der offiziellen Öffnungszeiten: Stundentarif ein Euro, Tagestarif neun Euro. Und es gibt einen Spartarif (pauschal zwei Euro ab Einfahrt 16 Uhr und Ausfahrt bis zur regulären Öffnungszeit).

