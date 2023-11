Konzert bis Theater: In der Museumsscheune geht die Post ab

Ausverkauft war das Konzert der Siegerin von „Voice of Germany 2022“, Anny Ogrezeanu, im Rahmen der Scheunenkulturnacht in Bochum-Eppendorf.

Bochum-Eppendorf. Auch Auftritt der „Voice of Germany“-Siegerin war ausverkauft. So füllt der Eppendorfer Heimatverein aus Bochum seine alte Scheune.

Der Eppendorfer Heimatverein (EHV) schafft es mit kreativen Ideen, viele Besucher zu seinen Events in der Museumsscheune an der Engelsburger Straße anzulocken. Ausverkauft war auch das Konzert der Siegerin von „Voice of Germany 2022“, Anny Ogrezeanu, im Rahmen der Scheunenkulturnacht.

22-Jährige begeistert von alter Scheune in Bochum

Und selbst die 22-Jährige war begeistert vom Ambiente, würde dort gern wieder auftreten: „Total schön hier, ich bin sowieso ein großer Fan von historischer Architektur.“ Auch der EHV wünscht ihr weiterhin viel Erfolg in ihrer Laufbahn als Sängerin – „und bleib so, wie wir dich kennengelernt haben“, betont Vorsitzender Gerd Robok.

Kontakt nach Bochum-Eppendorf

Der Kontakt zu ihr kam über EHV-Vorstandsmitglied Alex Bertelt zustande, der nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 mitgeholfen hat, ebenso wie Anny Ogrezeanu, die aus dieser Region stammt. Die Hallen, in denen sie sonst auftritt, sind oft größer als die Museumsscheune beim Eppendorfer Heimatverein. „Ich mag an kleineren Orten, dass man so intime Momente mit dem Publikum erleben kann. Es war wirklich schön hier, weil kaum Distanz zu den Zuschauern war.“ Der Gewinn bei „The Voice“ sei ein Türöffner, „und gleichzeitig eine Art Gütesiegel, es ist jetzt deutlich einfacher, als Musiker ernst genommen zu werden, man kommt auch schneller ins Gespräch. Die schönste Veränderung aber ist das gewonnene Interesse an meiner Musik“.

Der Vorsitzende des Eppendorfer Heimatvereins, Gerd Robok, freut sich schon auf den nächsten Thorpe-Weihnachtsmarkt in Bochum. Foto: Dietmar Wäsche / FFS Archiv

Historisches Ambiente an der Engelsburger Straße in Bochum

Der EHV bietet über das ganze Jahr verteilt zahlreiche Events auf dem Museumsgelände in Wattenscheid-Eppendorf. Ausverkauft waren zuletzt auch die Theaterabende an der Engelsburger Straße, wo die Thorpe-Theatergruppe mit unterhaltsamen Auftritten erneut für reichlich Stimmung gesorgt hat.

Und als nächstes Event steht der traditionelle Thorpe-Weihnachtsmarkt am Sonntag, 3. Dezember, auf dem Programm.

