Komitee St. Gertrud feiert die lange Nivelles-Partnerschaft

Wattenscheid. Großes Treffen der Gertrud-Freunde in der Propsteikirche in Wattenscheid nicht nur mit den Gästen aus Belgien. Partnerschaft seit Jahrzehnten.

Das Komitee Sankt Gertrud Wattenscheid hat an diesem Wochenende erneut zum großen Treffen in der Propsteikirche eingeladen. Auch viele Gäste aus dem befreundeten Nivelles in Belgien sind dabei. Die Partnerschaft gibt es seit über 65 Jahren.

Fest mit vielen Freunden aus Nivelles

Zum Festprogramm: Nach dem Gedenken und zu Ehren der Wattenscheider Patronin am Freitagabend in der Propsteikirche gemeinsam mit dem Ensemble St. Gertrud unter Leitung von Gudrun Stumpf soll es am Samstag, 18. März, weitergehen. Dann findet der traditionelle Festgottesdienst zum Patronatsfest der Pfarrei statt, ebenfalls in der Propsteikirche (18 Uhr).

Zahlreiche Gäste in Wattenscheid

„Erwartet werden wie vor der Corona-Zeit Freunde aus Nivelles, der Muttergemeinde der Heiligen Gertrud, sowie aus Berlin, Bonn und Franken“, so Jean-Claude Hauser, Vorsitzender des Komitees Sankt Gertrud Wattenscheid e.V.

