Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kohle wurde auf Fähre verladen

„Prinz-Wilhelm-Eisenbahn“ in Überruhr . An der Ruhr angekommen, wurde die Kohle mittels Fähre zur geschafft. Auf ihr wurden damals bis zu 112.000 Tonnen Kohle jährlich befördert. Gegründet wurde der Heimatgeschichtskreis Eiberg am 11. März 1995 am Schultenweg.

Zu den acht Gründungsmitgliedern gehörten Frauen und Männer aus dem Essener und dem Wattenscheider bzw. Bochumer Teil Eibergs. Weitere Informationen über den Verein und seine Veranstaltungen online auf www.eiberg-heimatgeschichtskreis.de.