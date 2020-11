Kleine Explosion: Bahnhofstraße in Wattenscheid gesperrt

Wattenscheid-Mitte. Die Bahnhofstraße in Höhe des Wattenscheider Bahnhofs war am Donnerstag, 19. November, lange Zeit gesperrt. Viele Autos sind beschädigt worden.

Laut Polizei war es zu einem „Schadensereignis“ in Höhe der A 40-Unterführung Fritz-Reuter-Straße gekommen. Eine 49-jährige Bochumerin war am Donnerstag gegen 10.15 Uhr mit ihrem Kleintransporter auf der Bahnhofstraße in Richtung Wattenscheider Innenstadt unterwegs. Im Bereich der Autobahn-Unterführung fuhr sie über einen nicht näher beschriebenen Gegenstand. „Beim Überfahren erfolgte ein lautes Knallgeräusch“, so die Polizei.

Es war offenbar wie eine kleine Explosion, in der Fahrbahn war jedenfalls ein Loch. Der Kleintransporter wurde dabei beschädigt und die 49-Jährige musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zahlreiche im Nahbereich geparkte Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt; Scheiben gingen zu Bruch, es gab Kratzer und Beulen in den Karosserien. Die Brücke der A 40 wurde laut Polizei nicht beschädigt; der Verkehr auf der Autobahn konnte weiterfließen.

Fahrzeuge wurden abgeschleppt, teils schwer beschädigt. Foto: Drews

Die Bahnhofstraße im betroffenen Bereich war bis in die Abendstunden hinein komplett gesperrt. Hintergründe sind laut Polizei derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Vor Ort waren Spezialisten des Landeskriminalamtes, die bei der Aufnahme des Tatortes unterstützen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat zur genannten Zeit oder davor verdächtige Feststellungen gemacht? Hat jemand beobachten können, dass eine Person zur fraglichen Zeit oder davor einen Gegenstand auf die Straße gelegt hat oder ein Gegenstand von einem Fahrzeug verloren wurde? Zeugen wenden sich an die Polizei Bochum, Telefonnummer 0234/ 909 7500.