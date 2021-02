Kita-Neubau entsteht nach Schulabriss in Wattenscheid-Leithe

Wattenscheid-Leithe. Die ehemalige Hollandschule an der Fröbelstraße in Bochum-Wattenscheid wird abgebrochen. Eine Kita wird hier errichtet mit 85 Plätzen.

Nach jahrelangem Stillstand kommt Bewegung in die Sache. Nach Abriss der ehemaligen „Hollandschule“ entsteht eine Kindertagesstätte in Wattenscheid-Leithe. Träger soll „Stepke-Kitas“ aus Berlin sein.

Kita und Seniorenbetreuung in Wattenscheid-Leithe vorgesehen

Die Stadt Bochum hat das Gelände und das leerstehende Gebäude an der Fröbelstraße 5 in Leithe verkauft mit dem Ziel, das alte Schulgebäude abzureißen. Geplant ist dann in dem zukünftigen Neubau eine Kita mit fünf Gruppen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss sowie zwei Demenz-Wohngemeinschaften im zweiten Obergeschoss und Dachgeschoss mit je zehn Bewohnern.

Bäume müssen gefällt werden

Vier große Bäume (drei Platanen und eine Linde) mit Stammumfängen zwischen 1,60 und 4 Metern werden gefällt; sie stehen im vorderen Grundstücksbereich zur Straße hin, wo der Neubau geplant. Da nach städtebaulichen Grundsätzen das neue Gebäude in Flucht zu der übrigen Bebauung im Straßenraum stehen soll, können die Bäume laut Stadt Bochum nicht erhalten werden. Sie fallen aufgrund ihrer Art und Stammumfänge unter die Baumschutzsatzung.

Kita-Träger Die Awo Ruhr-Mitte war lange als Kita-Betreiber an der Fröbelstraße in Leithe im Gespräch, doch daraus hat sich offenbar nichts ergeben. Als Investor galt damals Habona Invest. „Stepke Kitas“ ist auch als Träger einer Kita-Neubaumaßnahme an der Sommerdellenstraße in Wattenscheid im Gespräch.

Eine Ausnahme zum Fällen sei laut Stadt gerechtfertigt, „da ansonsten eine nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung nicht möglich ist oder nur unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht werden kann“, hieß es kürzlich in der Sitzung der Bezirksvertretung Wattenscheid.

Ersatzpflanzungen geplant

Zwei Linden im hinteren Grundstücksbereich könnten erhalten bleiben und seien während der Baumaßnahme besonders zu schützen. Als Ersatzpflanzung sind 15 Laubbäume mit einem Mindeststammumfang von 20 Zentimetern vorgesehen. Die Ersatzpflanzungen könnten voraussichtlich vollständig auf dem Grundstück zur Außenanlagen-Gestaltung und als natürliche Spielflächenbeschattung genutzt werden.

„Stepke-Kitas“ aus Berlin auf Expansionskurs

Als Kita-Träger gilt die Stepke-Kitas gGmbH aus Berlin, die bundesweit expandiert und auch in NRW schon viele Kindertagesstätten betreibt. Sie soll als Mieter der Kita-Räume auftreten; das NRW-Regionalbüro ist in Wuppertal. Insgesamt 85 Kinderbetreuungsplätze sind an dem Standort in Leithe geplant, davon 26 im U3-Bereich. Der Investor soll so schnell wie möglich mit Abriss und Neubau an der Fröbelstraße beginnen, damit die Anlage rasch bezugsfertig ist.

Infos zu Kitaplätzen und Personaleinstellungen sollen rechtzeitig auch auf der Homepage veröffentlicht werden: www.stepke-kitas.de.

