Kind (12) auf Schulweg überfallen: Polizei sucht Zeugen

Wattenscheid. Auf seinem Schulweg ist am Freitagmorgen ein Kind (12) laut Polizei von einem maskierten Mann überfallen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Schüler (12) ist am Freitagmorgen, 10. März, gegen 7.30 Uhr auf seinem Schulweg an der Ecke Parkstraße/Stresemannstraße in Wattenscheid überfallen worden, so teilt die Polizei Bochum mit. Ein maskierter Mann soll den Jungen mit einem Messer bedroht haben, um Handy und Wertsachen zu stehlen. Der Schüler soll sich widersetzt haben und ist nach Hause geflohen.

Der Tatverdächtige trug eine Jeans und eine schwarze Jacke. Das Gesicht maskierte er mit einer Mütze mit Sehschlitzen. Bei der Suche nach Zeugen bittet die Polizei Bochum unter der Rufnummer 0234/909 84 05 oder -4441 um Unterstützung.

