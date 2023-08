Kaum Besucher: Stadtarchiv-Zweigstelle Wattenscheid schließt

Bochum-Wattenscheid. Eine Zweigstelle unterhält das Stadtarchiv Bochum in Wattenscheid. Bald schließt sie. Was aus den Büchern zur Wattenscheider Geschichte wird.

Lange Zeit hat das Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte im Gertrudiscenter in Wattenscheid eine Zweigstelle unterhalten. Diese wird aber nun Ende September aufgegeben. Wegen „sehr rückläufiger Besucherzahlen ist der Unterhalt dieser Zweigstelle nicht mehr gerechtfertigt“, heißt es bei der Stadt. Die frei werdenden Räume sollen künftig von der Stadtbücherei genutzt werden.

Besucherzahl in der Stadtarchiv-Zweigstelle ist verschwindend gering

Immer weniger Besucher haben in den vergangenen Jahren die Zweigstelle genutzt. 2021 wurde sie, so die Verwaltung, von sieben Personen an insgesamt sieben Tagen besucht, 2022 von vier Personen an insgesamt acht Tagen. Und dieser Trend setze sich fort.

Angesichts dieser geringen Nachfrage seien der hohe organisatorische Aufwand und die damit verbundenen 18.000 Euro Miet- und Nebenkosten jährlich nicht mehr gerechtfertigt. Zumal die einsehbaren Unterlagen zum Teil Dubletten sind. Die historische Literatur zur Wattenscheider Geschichte sei identisch mit jener, die auch an der Wittener Straße in der Stadtarchiv-Zentrale im Zentrum von Bochum nutzbar ist. Auch Mikrofilme der Wattenscheider Zeitung könnten dort an einem Tag in der Woche eingesehen werden. Auch würden sich sämtliche historischen Akten- und Archivbestände der ehemals selbstständigen Stadt Wattenscheid im Stadtarchiv befinden.

Wattenscheid-Literatur ist künftig in der Bibliothek einzusehen

Beschäftigte des Stadtarchivs fahren zurzeit immer dann in die Zweigstelle, wenn sich dort eine Person angemeldet hat, so dass unabhängig von der Dauer der Nutzung Fahrt- und Wegezeiten entstehen.

Besser genutzt werden können die Räume nach Auffassung der Stadtverwaltung von der Stadtbibliothek, zumal diese unter Platzmangel leidet. Sie wird vom Stadtarchiv den kompletten Bestand der Wattenscheid-Literatur für die eigene Abteilung zur Wattenscheider Geschichte übernehmen.

Öffnungszeiten der Bibliothek sollen deutlich ausgeweitet werden

Die Stadtteilbibliothek ist an vier Wochentagen mit insgesamt 28 Wochenstunden ganzjährig geöffnet. Nach Auskunft der Verwaltung ist geplant, diese Öffnungszeiten deutlich auszuweiten. Die bisherigen Stadtarchivräume soll die Bibliothek künftig dafür nutzen, um für das Personal zusätzliche Büroräume außerhalb des Publikumsbereichs der Bücherei zu schaffen.

