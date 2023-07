Karten-Endspurt: Rock-Hits sorgen wieder für Stimmung

Bochum-Wattenscheid. Nur noch wenige Restkarten gibt es für das große Konzert der Rock Classic Allstars auf der Freilichtbühne in Bochum-Wattenscheid.

Zur festen Größe im Wattenscheider Event-Kalender gehören die Konzerte der Rock Classic Allstars (RCA) mit über 2000 Besuchern. „Hits der letzten vier Jahrzehnte laden zur musikalischen Zeitreise der besonderen Art ein“, so Organisator Heinz Heinemann. Restkarten für den Auftritt auf der Freilichtbühne Wattenscheid am Samstag, 5. August, (Einlass 17.45 Uhr, Beginn 18.45 Uhr) sind noch bis Dienstag erhältlich an zwei Vorverkaufsstellen für 33 Euro: Lotto Hoose im Gertrudiscenter Wattenscheid-Mitte und Kiosk Pick-up am S-Bahnhof Höntrop.

Freilichtbühne Wattenscheid stets ausverkauft

Es ist die 13. Auflage. Dabei ist u.a. wieder Jeff Brown (Ex-Sweet), ebenso Oliver Marsh (Sailor) und Greg Bannis (Ex-Hot Chocolate). Clive Wilson mit seiner Band Racey musste allerdings absagen. Auf der Bühne außerdem Jini Meyer (Ex-Luxuslärm) sowie Hank The Knife and the Jets aus Holland.

Begleitet von ausgewählten Musikern werden die „alten Haudegen“ ihre Hits präsentieren und wollen die Besucher zurück in der 1970er- und 80er-Jahre versetzen. Die RCA-Konzerte sorgen seit Jahren für ausverkaufte und stimmungsvolle Abende auf der Freilichtbühne Wattenscheid an der Parkstraße. Auch wenn da um 22 Uhr Schluss sein muss wegen der Auflagen zum Anwohner-Lärmschutz.

