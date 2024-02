Karneval in Höntrop: Route, Zeiten, Sperrungen

Bochum-Höntrop Am Montag findet in Höntrop der traditionelle Gänsereiter-Umzug statt. Schon ab dem frühen Morgen gelten Parkverbote. Hier gibt es alle Infos.

Am Rosenmontag, 12. Februar, ziehen die Gänsereiterclubs aus Höntrop und Sevinghausen wieder durch Höntrop. Nach dem Gänsereiten im Spelbergs Busch startet am Nachmittag der Umzug. Hier lesen Sie alles, was Sie wissen müssen.

Wo verläuft die Strecke?

Die Fahrzeuge stellen sich ab 11 Uhr auf der Höntroper Straße auf. Um 15 Uhr startet der Zug und biegt in die Straße Op de Veih ein. Von dort aus geht es in die Zollstraße, auf den Zeppelindamm und auf den Wattenscheider Hellweg. Der Umzug endet an der Kreuzung Wattenscheider Hellweg/Höntroper Straße.

Welche Straßen sind gesperrt?

Ab 7 Uhr gelten Park- und Halteverbote entlang der Aufstellungs- und Zugstrecke. Bis die Straßen voll gesperrt werden, können Autofahrer hier noch fahren.

Von 11 bis 13 Uhr wird die Höntroper Straße zwischen Biomarkt Denns am Wattenscheider Hellweg und dem Aldi an der Straße Op de Veih voll gesperrt. Von 12.30 bis 14.30 Uhr wird die Straße Op de Veih von der Einfahrt Höntroper Straße bis zur Faunastraße gesperrt. Von 14 bis 15.30 Uhr werden die Straße Op de Veih und der Zeppelindamm zwischen der Varenholzstraße und der Kreuzung Zeppelindamm/Wattenscheider Hellweg gesperrt. In dieser Phase können Anwohner laut Gänsereiter-Club nördlich der Op de Veih über die Querungsstelle Gerdes Feld in den Forstring, über die Zollstraße auf die Varenholzstraße und weiter auf den Zeppelindamm ein- und ausfahren – wenn es der Umzug zulässt.

Von 14 bis 17.30 Uhr verlagert sich die Sperrung auf den Wattenscheider Hellweg vom Café del Sol an der Kreuzung Zeppelindamm bis zur Kreuzung Höntroper Straße. In dieser Zeit können Anwohner die gesperrten Straßen südlich des Wattenscheider Hellwegs über die Querungsstelle In der Hönnebecke an der Ecke Höntroper Straße verlassen.

Folgende Straßen sind außerdem während des Umzugs abgebunden oder eingeschlossen: Höntroper Straße 1 bis 60, Mariannenstraße, Westfälische Straße, Alte Post, In der Hönnebecke, Höntroper Gänsereiterweg, Vincenzstraße, Emdenstraße, Mühlenstraße, Lindenstraße, Im Loh, Otto-Hahn-Straße, Pulverstraße, CarlBosch-Straße, Einsteinweg, Rauks Feld, Alter Zoll, Op de Veih, In den Schelhöfen, Holunderweg, SpelbergsFeld, Spelbergs Busch, Pappelweg, Birkenpfad, Mattenburg, Horneburg, Elverfeldstraße, Faunastraße, Wacholderweg, Hermelinweg, Hirschweg, Gamsweg, Efeuweg, Ligusterweg, Mandelweg, Friedlandstraße, Gerdes Feld, Weißdornweg, Kordts Feld, Rodenfeld, Rotdornweg, Schlehenweg, Zollstraße, Todts Feld, Preins Feld, Im Wittkamp, Robenkamp, Jasminweg, Ulmenweg, Herrenacker, Wilkenkamp, Ginsterweg, Elchweg, Lohbusch, Efeuweg und Auf dem Esch.

Anwohner können in den Zeiten an der Aufstellungs- und Zugstrecke und an Straßen, die von der Strecke eingeschlossen werden, nicht ein- und ausfahren. Die Stadt Bochum und der Gänsereiterclub bitten darum, Sperrungen zu beachten und Autos möglichst früh außerhalb der gekennzeichneten Zonen zu parken. Ortskundige sollten den Veranstaltungsbereich zudem weiträumig umfahren. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge ist jederzeit gewährleistet.

Wie fährt die Bogestra?

Auch der Busverkehr ist wegen des Karnevalsumzugs beeinträchtigt. Von 10.30 bis 18.30 Uhr kommt es laut Bogestra auf den Linien 344, 346, 363, 365, 389 und 390 zu Behinderungen. Die Bogestra leitet die Busse zwischen den Haltestellen Höntrop Kirche, Höntrop (S), Elchweg und Alter Zoll bei Bedarf kurzfristig um. Bei Sperrung der Kreuzung Wattenscheider Hellweg/Höntroper Straße wird die Haltestelle Höntrop Kirche für die genannten Buslinien in beiden Fahrtrichtungen zum Sachsenring verlegt. Außerdem fährt die Bogestra die folgenden Haltestellen zeitweise nicht an:

Linie 344: Talstraße, Reiterweg, Höntrop (S), Höntrop Kirche

Linie 346 und 365: Am Luftschacht, In der Mark, Talstraße, Reiterweg, Höntrop (S), Höntrop Kirche

Linie 363: Alter Zoll, Im Loh und Höntrop Kirche

Linie 389 und 390: Elchweg, Gerdes Feld, Horneburg, Mattenburg, Höntrop (S), Höntrop Kirche

Auf diesen Linien kann es laut Bogestra zu Verspätungen kommen. Das Verkehrsunternehmen bittet Fahrgäste daher, sich auf eine längere An- und Abreise einzustellen. Um die Kapazitäten zu erweitern, will die Bogestra auf der Linie 344 teilweise Gelenkwagen und auf einer Teilstrecke der Linie 363 ein Zusatzfahrzeug einsetzen.

