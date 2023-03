Beim Stadtfest in Bochum-Wattenscheid treten auch örtliche Gruppen auf. Wie hier in 2022 Schüler der Gertrudisschule.

Bochum-Wattenscheid. Wer beim Stadtfest „WAZ606“ in Bochum-Wattenscheid mitfeiern möchte, kann sich jetzt anmelden. Das Konzept ist unverändert – mit zwei Ausnahmen.

Die Vorbereitungen für das nächste Stadtfest „WAT606“ in Bochum-Wattenscheid laufen auf Hochtouren. Vereine, Organisationen und Gewerbetreibende, die die dreitägige Feier (16. bis 18. Juni) auf dem Alten Markt in der Wattenscheider Innenstadt nutzen möchten, um mitzufeiern und sich zu präsentieren, können sich jetzt anmelden. Es gilt aber zwei Änderungen zu beachten.

Jetzt anmelden: Das ist neu beim Stadtfest „WAT606“ in Bochum-Wattenscheid

Denn in diesem Jahr wird es im Gegensatz zu sonst keine Pagodenzelte geben, die den Teilnehmern angeboten werden können. „Alle ausgebucht“, sagt Sabine Theis, die Vorsitzende der gastgebenden Werbegemeinschaft Wattenscheid. Man habe wie in den Vorjahren schon frühzeitig welche bestellen wollen, leider jedoch vergebens. „Damit hatten wir wirklich nicht gerechnet“, so Theis.

Pagodenzelte von Anbietern beispielsweise aus Süddeutschland zu ordern, sei zu teuer. „Das rechnet sich nicht.“ Außerdem hätten die meisten Vereine und Händler ja ohnehin Partyzelte, die sie mitbringen könnten. „Das sieht dann zwar nicht so einheitlich aus“, sagt Sabine Theis, sei aber für die drei Tage zu verkraften.

Diese Pagodenzelte wird es beim Stadtfest „WAT606“ in Bochum-Wattenscheid diesmal nicht geben. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Im vergangenen Jahr, als das erste Mal nach Corona wieder gefeiert werden konnte, sei es auch schon schwierig gewesen, Pagodenzelte zu bekommen. „Doch jetzt war gar nichts mehr zu machen“, so Theis. „Überall werden jetzt die Feiern halt nachgeholt. Und wohl ganz besonders an dem Wochenende, wenn auch unser Stadtfest stattfindet. Das ist ja kurz vor den Sommerferien.“ Da müsse man mit umgehen.

Werbegemeinschaft Wattenscheid kann auch keine Stromanschlüsse anbieten

Und damit, dass die Werbegemeinschaft für die teilnehmenden Vereine, Organisationen und Händler keine Stromanschlüsse in der Fußgängerzone zur Verfügung stellen können. „Auch das hat mit den fehlenden Pagodenzelten zu tun“, erklärt Sabine Theis. Die Leitungen seien ja in diesen großen Zelten verlegt worden. Nun könne man nicht „wild irgendwo Stromleitungen herumliegen lassen“. Dafür jetzt eine Lösung zu finden, sei ebenfalls sehr aufwendig und teuer. Und es lohne wohl auch nicht, „weil in der Vergangenheit ohnehin nur sehr wenige Teilnehmer einen Stromanschluss gebraucht haben“.

Auf dem Platz gebe es natürlich Strom, sagt Sabine Theis. Gastronomie und Bühne müssten ja versorgt werden. Am Programm werde gerade gebastelt. „Fest steht, dass am Freitagabend die Partyfraktion wieder für Stimmung sorgen wird.“ Für die anderen beiden Abende sollen Cover-Bands engagiert werden. Tagsüber werden wie gewohnt örtliche Gruppen, Vereine und Chöre auf der Bühne stehen und für Abwechslung sorgen.

Stadtfest in Wattenscheid: Veranstalter hofft auf Teilnahme von der SG 09

Beim Stadtfest seien alle willkommen, „die etwas für Wattenscheid tun wollen“, erklärt Sabine Theis. Ob Kindergärten, Schulen, Sportvereine und Gewerbetreibende. Gerne hätte Theis auch wieder die SG Wattenscheid 09 und den TV Wattenscheid 01 dabei. Eine Rückmeldung habe es aber noch nicht gegeben. „Ich habe mehr als 200 Mails an frühere Teilnehmer geschickt“, sagt sie. „Ein paar Anmeldungen habe ich auch schon, aber da ist noch Luft nach oben.“

Theis wünscht für das Stadtfest einen ähnlich reibungslosen Ablauf wie beim Weinfest im Herbst. Damals hatte die Werbegemeinschaft als Veranstalter nach zuvor schlechten Erfahrungen darum gebeten, möglichst vor Ort zu trinken und zu essen. Beim Stadtfest in 2022 hätten sich viele Besucher günstiger im Supermarkt mit Getränken eingedeckt, berichtet Sabine Theis. Das habe auch dazu geführt, dass viele Scherben auf dem Alten Markt verteilt lagen. „Es ist nicht schön, wenn das so ausartet. Es kommen ja auch viele Kinder zum Stadtfest.“ Beim Weinfest habe das schon besser geklappt. Auch durch einen Sicherheitsdienst.

Standplätze nur für einen Tag Die Standplätze für das Stadtfest „WAT606“ stehen an allen drei Tagen der Veranstaltung zur Verfügung und sollten von 11 bis 18 Uhr besetzt sein. Um ein möglichst vielfältiges Programm in der Innenstadt abzubilden, werden die Standplätze jeweils nur für einen Tag vergeben. Die Zuordnung der Plätze übernimmt die Werbegemeinschaft Wattenscheid. Anmeldungen sind noch bis zum 14. April möglich. Alle Informationen dazu gibt es auf www.wg-wat.de . Im Rahmen des Stadtfestes „WAT606“ findet am 18. Juni auch ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Sabine Theis weist zudem darauf hin, dass es kontraproduktiv sei, nicht die Gastronomie auf dem Alten Markt zu nutzen. „Die Verzehr- und Getränkestände finanzieren das Stadtfest ja mit. Von daher wäre es schon gut, sie zu unterstützen.“ Die dreitägige Party sei kostenlos, betont Theis. „Das funktioniert aber nicht, wenn sich jeder seinen eigenen Kasten Bier mitbringt. Das Ganze ist sonst nicht finanzierbar.“ Die Veranstaltung müsse sich auch irgendwie tragen.

Für die Werbegemeinschaft sei das Stadtfest ohnehin ein Zuschussgeschäft. Bis zu 60.000 Euro werde es kosten, „wahrscheinlich eher noch mehr“, sagt Sabine Theis. Bei Plus-Minus-Null komme man nicht raus. „Mit Sponsorengeldern und Einnahmen allein ist das nicht zu machen. Was fehlt, steuert die Werbegemeinschaft bei.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid