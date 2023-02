Jecken lassen es endlich krachen

Karneval in Wattenscheid-Höntrop begeistert, hier die Rasselbande.

Höntrop. Nach dem Königsreiten startet der Rosenmontagszug durch die Straßen Höntrops. Auch auf den hatte man im Dorf wegen Corona lange warten müssen

Spätestens als Ula und Theo als „Spätzünder“ gegen 14.45 Uhr ihr Haus an der Zollstraße in Höntrop verlassen hatten, war allen klar: „Der Zuch kütt.“ Endlich... denn mit etwas Verspätung, aber erstmal muss ja bekanntlich das Gänsereiten im Wattenscheider Südpark abgewartet werden, damit dieser Traditions-Umzug in Höntrop starten kann, der von der Op de Veih bis zum Wattenscheider Hellweg führt.

Das Königreich Höntrop konnte nach der Corona-Pause auch wieder seinen Rosenmontagszug genießen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Zehntausende Besucher waren auch diesmal dabei entlang der Straßen, um den über 50 Festwagen und Fußgruppen zuzujubeln. Für Theo und Ula stets ein Highlight. Schließlich musste man wegen der Corona-Pause Jahre lange warten, um das genießen zu können - „Höntrop kommt“. Der Schriftzug stand vorneweg auf dem Wagen der Gänsereiter.

Zuvor fand das Gänsereiten im Südpark statt, nach der Coronapause mit vielen Emotionen ausgeritten. Die Straßen gefüllt mit Menschen, die auch dem Königspaar zujubeln wollten bei einem wechselhaften Wetter - was trotzdem der Stimmung keinen Abbruch getan hat.

