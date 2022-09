James Bond zurück in Wattenscheid: 60 Jahre 007-Kinofilme

Auf dem Schachtgelände der Zeche Holland, in der Schwarzkaue und im „Wiesmanns“ an der Hochstraße in Bochum-Wattenscheid sind Exponate rund um James Bond zu sehen.

Bochum-Wattenscheid. Der Bond-Club Wattenscheid startet die nächste große Aktion rund um „60 Jahre Bond-Filme“. Gezeigt werden Autos aus den bekannten 007-Abenteuern.

Mit „Dr. No“ fing es an, seitdem hat der berühmteste Geheimagent der Welt ungeschlagene 26 Mal „Keine Zeit zu sterben“ gehabt: 007 James Bond flimmert seit runden 60 Jahren über die Leinwand, und der Bond-Club Wattenscheid gratuliert mit einer besonderen Aktion.

In der Schwarzkaue des Technologie- und Gründerzentrums, TGW, an der Lyrenstraße 13 wird von Mittwoch, 5. Oktober, bis Sonntag, 4. Dezember, die Ausstellung „60 Jahre Bond Kinofilme“ zu sehen sein. Geöffnet ist sie montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 16 Uhr.

Gezeigt wird auch der „Bond Rolls Royce“

Damit nicht genug greift der Club am 5. Oktober um 11 Uhr auch in die Garage des britischen Geheimdienstes „MI 6“ und zeigt unter dem Schachtgerüst der Zeche Holland gleich nebenan den speziell gestalteten „Bond Rolls Royce“, den Sunbeam Alpine 2, das erste Bond-Auto im ersten Film „James Bond jagt Dr. No“ sowie voraussichtlich zwei bis drei Aston Martin.

In Wattenscheid geboren ist zumindest nach der „Autorisierten Biografie von 007“ von John Pearson am 11. November 1920 James Bond. Verbürgt ist, dass die Filme seit 60 Jahren Millionen Fans haben. Foto: Dietmar Wäsche / Archiv FUNKE Foto Services

Der Bond-Club kann inzwischen auf zahlreiche Unterstützer setzen. In der Schwarzkaue werden bei der Ausstellung unter anderem Porträts von „Herrn“ Christoph Kossmann zu sehen sein, der bereits an den Ausstellungen im Schaufenster des Jugendzentrums Heroes in Wattenscheid und auf der Zeche Hannover teilgenommen hat. Mit dabei sind diesmal auch Michael Fischer, der Eppendorfer Karikaturist, und Illustrator Waldemar Mandzel.

Eine Bond-Abendveranstaltung in einer Kult-Kneipe

Prominenter Bond-Fan ist auch Olli Hilbring, der ein eigenes Buch „Mit der Lizenz zum Totlachen“ mit James Bond-Cartoons geschaffen hat. Er wird auf der Homepage des Bond-Clubs auch als Experte aufgeführt.

Ein „Bond Abendevent“ soll am Mittwoch, 5. Oktober, in der Kult-Kneipe „Wiesmanns“ an der Hochstraße 65 weitere Einblicke in die sechs Jahrzehnte Bond-Filme seit 1962 mit Sean Connery und seinen Nachfolgern in der Rolle des Doppelnull-Agenten geben.

Mehr: https://bond-club.de/

