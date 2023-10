Israel-Krieg: 200 Teilnehmer bei erster Kundgebung in Bochum

Vor der Friedenskirche in Wattenscheid fand am Freitag eine Solidaritätskundgebung für die Menschen in Israel statt.

Bochum. Wattenscheid macht den Anfang: Vor der Friedenskirche fand die erste Bochumer Solidaritäts-Demo für Israel statt. Es gab einen Polizeieinsatz.

Wattenscheid setzt ein Zeichen: Vor der Friedenskirche wurde am Freitag die stadtweit erste Solidaritätskundgebung für Israel veranstaltet. Rund 200 Menschen kamen am späten Nachmittag vor dem Gotteshaus an der Oststraße zusammen.

Ein Bündnis aus Kirchen und demokratischen Parteien hatte dazu aufgerufen, nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel Flagge zu zeigen. Die von Palästinensern verübten Massaker an der israelischen Zivilbevölkerung und menschenverachtenden Geiselnahmen machten „fassungslos“, sagte die evangelische Pfarrerin Monika Vogt. Von ganzem Herzen wünsche sie sich, „dass Juden nicht in Angst leben müssen, nicht in Israel, nicht in Deutschland“. In ihr Gedenken an die Opfer schloss die Pfarrerin ausdrücklich die Zivilisten in Gaza ein, die von der brutalen Härte des Kriegs gleichfalls getroffen würden.

CDU-Sprecher erinnert an Austausch der Pestalozzi-Realschule

Jan Bühlbecker (SPD), Oliver Buschmann (Grüne) und Rolf Heyer (FDP) sowie SPD-Bundestagsabgeordneter Axel Schäfer bekräftigten den Appell gegen Antisemitismus und Terrorismus sowie das Recht Israels auf Selbstverteidigung. „Lasst uns laut sein!“, rief Bühlbecker – was den Rednern angesichts der ausgefallenen Lautsprecheranlage nicht ganz leicht fiel. Marc Westerhoff (CDU) erinnerte an den deutsch-israelischen Schüleraustausch der Pestalozzi-Realschule in Wattenscheid als wichtiges Signal der Völkerverständigung.

Zu den Teilnehmern zählte Wolfgang Wendland, Sänger der Wattenscheider Punkband „Die Kassierer“. Er sei gekommen, um seine Solidarität mit Israel zu bekunden, so „Wölfi“ zur WAZ.

Die Polizei sicherte mit mehreren Beamten die Kundgebung vor der Friedenskirche. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Nächste Kundgebung folgt am 18. Oktober in der Bochumer Innenstadt

Die Kundgebung wurde von einem starken Polizeiaufgebot gesichert. Es kam zu einem Zwischenfall. Ein offensichtlicher Anhänger der Palästinenser näherte sich der Friedenskirche mit einem Megafon. Er wurde von Polizisten aufgehalten und abgedrängt.

Mit dem jüdischen Friedenslied „Hevenu Shalom Malachem“ endete die rund 45-minütige Demonstration. Am Mittwoch, 18. Oktober, wird in der Bochumer Innenstadt zu einer weiteren Kundgebung aufgerufen. Veranstalter ist der „Jüdische Studierendenverband Bochum“. Beginn auf dem Rathausplatz ist um 18 Uhr. Auch dort heißt es: „Solidarität mit Israel.“

