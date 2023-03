Bauarbeiten an „innovativer“ Wattenscheider Kita gehen voran

Kita-Baustelle in Wattenscheid-Höntrop: Der Rohbau an der Emilstraße im mittlerweile gut zu erkennen.

Wattenscheid-Höntrop. Mittlerweile läuft der Rohbau des Kita-Neubaus an der Emilstraße in Wattenscheid-Höntrop. Bald soll hier ein besonderes Konzept umgesetzt werden.

Kitaplätze braucht das Land - so auch die Stadt Bochum. Deswegen entstehen an drei Standorten in Wattenscheid aktuell neue Kitas eines privaten Kitaträgers. Stepke-Kita baut momentan in Wattenscheid-Höntrop und verfolgt dabei ein „innovatives“ Konzept. Bislang ist der Rohbau in Arbeit.

Kita-Neubau in Höntrop ist in der Rohbau-Phase

Seit dem Spatenstich im Februar hat sich die Kita-Baustelle an der Emilstraße in Wattenscheid-Höntrop stark verändert. Während vor einem Monat noch Würdenträger und Bau-Beteiligte symbolisch die ersten Meter Erde bewegten, sind für den weiteren Bau jetzt die Bauarbeiter zuständig. Noch ist genug Zeit bis zur Fertigstellung, denn erst zum Kita-Jahr 2024/2025 sollen hier 55 Kinder betreut werden.

Zwischen Wohnhäusern und Waldstück sind ein großer Kran sowie ein eingezäunter und noch etwas schmuckloser Betonklotz zu erkennen. Darin sind Aussparungen für Fenster und Türen sowie ein Baugerüst aus Gitterrohren, die sich um den ganzen Bau erstrecken. Von der Straße aus, ist nicht viel zu erkennen, außer das immer wieder Bauarbeiter auf dem Dach hin und her huschen und Arbeiten am Erdgeschoss vornehmen.

Wattenscheid: Bislang liegt das Kita-Bauprojekt im Zeitplan

„Die Bodenplatte wurde bereits gegossen und es wird am Erdgeschoss gearbeitet“, schreibt der Kita-Träger auf Anfrage. Stück für Stück soll das Gebäude dann in die Höhe wachsen und das nächste Stockwerk draufgesetzt werden. Hier sollen dann in Zukunft seniorengerechte Wohnungen entstehen und so Kinder und Senioren in einem Gebäude untergebracht sein.

Viele Bauprojekte haben aktuell mit diversen Problemen zu kämpfen. Eines davon ist, das Herbeischaffen von ausreichend Ressourcen. Auch hier hat Stepke-Kita vorgesorgt und bereits deutlich mehr Zeit für die Beschaffung von Baumaterialien eingeplant. „Die frühzeitige Planung ist fester Bestandteil unserer Organisation, wodurch wir pünktlich auf die entsprechenden Materialien zurückgreifen können“, heißt es von Seiten des Kita-Trägers.

Knapp anderthalb Monate nach dem Spatenstich liege die Baustelle auch noch nicht im Verzug. Wie Stepke-Kita mitteilt, laufen die Baumaßnahmen bislang planmäßig. Mehr konnte der Kita-Träger noch nicht zum Baufortschritt in Wattenscheid-Höntrop sagen.

Kita in Höntrop soll Jung und Alt zusammenbringen

Besonders an diesem Kita-Projekt ist die Verbindung von Jung und Alt. Bei Spatenstich sagten Michael Türk, geschäftsführender Gesellschafter der Türk Bauinvest Emilstraße GmbH & Co. KG, sowie Shakib Dadgar, Geschäftsführer von Michael Türk Bauen, dass das gewählte Konzept von Seniorenwohnungen und Kita an einem Standort schon in anderen Städten erfolgversprechend anlief und beide Seiten voneinander profitieren können. „Die Älteren helfen auch gerne bei den Kids mit, zum Beispiel als Lesepaten“, betonten sie im Februar. Das soll Synergieeffekte schaffen.

Der Kita-Neubau ist aber nicht das einzige Projekt des Trägers in der Gegend. Im anliegenden Leithe wird ebenfalls ein Standort gebaut, der voraussichtlich ab Herbst 2023 rund 85 Kinder beherbergen soll. Außerdem soll in 2024 eine weitere Stepke-Kita an der Sommerdellenstraße in direkter Nähe des Stadtgartens Wattenscheid entstehen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid