Infopoint geschlossen: Stadt Bochum kassiert dafür Rüffel

Bochum-Wattenscheid. Die Stadt Bochum will den Infopoint im Rathaus Wattenscheid dauerhaft schließen. Die Gründe, die sie dafür nennt, kommen vor Ort nicht gut an.

Seit Corona ist der Infopoint im Wattenscheider Rathaus geschlossen. Daran will die Stadt Bochum auch jetzt, nach der Pandemie, nichts ändern. Dies hat sie der Bezirksvertretung Wattenscheid auf eine Anfrage der beiden stellvertretenden Bezirksbürgermeister Marc Westerhoff (CDU) und Oliver Buschmann (Grüne) so mitgeteilt – und dafür einen Rüffel einkassiert. Verbunden mit der klaren Aufforderung, sich das Ganze noch einmal zu überlegen.

Eine Terminvereinbarung, um Dienstleistungen des Bürgerbüros in Anspruch zu nehmen, seien ausschließlich per Mail und telefonisch möglich, hatten Westerhoff und Buschmann in ihrer Anfrage kritisiert. Der Infopoint im Erdgeschoss, bei dem vor der Pandemie viele Bürgerinnen und Bürger in einem persönlichen Gespräch Informationen erhalten und auch Termine vereinbaren konnten, sei weiter geschlossen. Der Gedanke der Bürgerbüros, den Bürgern in den Bezirken eine niederschwellige Anlaufstelle zur Stadtverwaltung zu bieten, werde nicht mehr umgesetzt.

„Wir sind ja häufig im Rathaus unterwegs und treffen immer wieder Menschen an, die ziel- und planlos über die Gänge irren“, beschreibt Oliver Buschmann zahlreiche Situationen. Oft hieße es auch „Schön, endlich sieht man hier auch mal jemanden“. Marc Westerhoff hat ähnliche Erfahrungen gemacht. „Viele Bürger kommen allein schon mit der Beschilderung im Rathaus nicht zurecht.“ Da sei so ein Infopoint eine ganz wichtige Anlaufstelle.

„Dieser Infopoint ist derzeit geschlossen“ steht auf einem Aushang im Bürgerbüro im Rathaus Bochum-Wattenscheid. „Derzeit“ umfasst dabei die gesamte Corona-Zeit bis heute. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Diese befindet sich zwar mitten im Bürgerbüro. Allerdings sind die Rollos heruntergelassen. Auskunft gibt es hier nicht. Darauf weist auch ein an eine Tür geklebter Aushang hin: „Dieser Infopoint ist derzeit geschlossen“, steht dort. Und der Tipp, für Termine doch bitte die 115 zu wählen. „Aber haben Sie da schon mal angerufen?“, fragt Oliver Buschmann. „Das ist so ein typischer Telefoncomputer. Schon damit sind viele Menschen überfordert.“

Stadt Bochum: Terminvergabe per Telefon hat sich „gut etabliert“

Bei der Stadt sieht man das anders. Die Kontaktaufnahme über die Behördennummer 115 habe sich „gut etabliert“, heißt es in der Mitteilung an die Bezirksvertretung. Hierüber würden nicht nur Termine vereinbart, auch Beratungen zu den Dienstleistungen des Bürgerbüros fänden statt. Zusätzlich könnten „leicht und sehr auskömmlich Termine online vereinbart werden“ – je nach Dringlichkeit auch kurzfristig.

Eine Wiedereröffnung und den Betrieb des Infopoints im Wattenscheider Rathaus lehnt die Stadt aus personellen Gründen ab. Würde man Mitarbeiter aus dem Bürgerbüro dafür abstellen, fehlten diese dort in anderen Bereichen. „Es könnten in der Folge deutlich weniger Termine angeboten werden.“

Im Bürgerbüro des Rathauses in Bochum-Wattenscheid können Termine nur telefonisch oder online vereinbart werden. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Zudem sei bereits ein Großteil der zuvor über den Infopoint abgewickelten Dienstleistungen anderweitig organisiert worden, teilt die Stadt mit – und nennt etwa die Ausgabe gelber Müllsäcke und amtlicher Vordrucke. Auch seien im Infopoint in der Vergangenheit sehr oft Fragen gestellt worden, die mit dem Bürgerbüro gar nichts zu tun gehabt hätten, etwa zum Jobcenter, zum Sozialamt und zum Fundbüro.

Das Bürgerbüro habe auch einer ungebrochen hohen Nachfrage nach Ausweisdokumenten zu begegnen, das Abstellen von Mitarbeitern für den Infopoint wäre da „nicht sachgerecht“.

Die stellvertretenden Bezirksbürgermeister Westerhoff und Buschmann finden das „zu kurz gedacht“. Man könne ja auch Personal aus anderen Bereichen für den Infopoint abziehen. „Wir sehen ihn ohnehin als Anlaufstelle für sämtliche Dienstleistungen im Rathaus“, sagt Marc Westerhoff. „Es muss auch keine Fachkraft aus dem Bürgerbüro sein, der den Infopoint besetzt“, bemerkt Oliver Buschmann. Außerdem könne man hier den Mitarbeitern des Bürgerbüros auch Aufgaben abnehmen, indem am Infopoint zum Beispiel Pässe und Ausweise zum Abholen bereit gehalten würden.

Alles in allem sei man mit der Mitteilung der Verwaltung nicht zufrieden, sagen die beiden stellvertretenden Bezirksbürgermeister. „Von daher haben wir sie zurückgewiesen und erwarten nun neue Antworten“, so Westerhoff. In welcher Richtung, das haben sie ja ziemlich deutlich gemacht.

