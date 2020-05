Corona In Wattenscheid-Leithe geht die Gemeinde auch an die Luft

Wattenscheid-Leithe. Die Gottesdienste in der Gemeinde St. Gertrud Wattenscheid finden probeweise auch im Freien statt. Weitere Angebote gibt es in den Pfarrbezirken.

Die neue Gottesdienstordnung sieht im Leither Bezirk Johanneskirche der Wattenscheider Großpfarrei St. Gertrud sonntags auch Outdoor-Gottesdienste vor. Neu sind dazu regelmäßige gottesdienstliche Angebote am Dienstagabend, vielleicht gibt es auch wieder Kinderkirche in angepasster Form. Versammlungen und Veranstaltungen finden wegen des Versammlungsverbotes weiterhin nicht statt.

In der St. Johannes-Kirche können unter den aktuellen Corona-Einschränkungen nur etwa 40 Sitzplätze angeboten werden. Deshalb soll probeweise der Gottesdienst sonntags draußen auf der Wiese am barrierefreien Eingang der Kirche gefeiert werden, dieser dann ohne Anmeldung. Dort können mehr Sitzplätze eingerichtet werden, auch für Familien mit Kindern. Unter Umständen kann dann auch ab und zu draußen Kinderkirche stattfinden. Alle anderen Gottesdienste finden in der Kirche statt, um Anmeldung wird gebeten, wie auch in den anderen katholischen Kirchen der Hellwegstadt.

Das Angebot in Leithe: Mittwochs um 18 Uhr Heilige Messe, sonntags um 11 Uhr „open air“, dienstags um 19.30 Uhr in der Kirche Wortgottesfeier in verschiedenen Formaten wie Meditation, offene Kirche mit Impulsen, Bibelteilen, Abendgebet, Taizé-Gottesdienst. An jedem letzten Dienstag im Monat ist um 9 Uhr Messe für Frauen.

Details unter https://www.sanktgertrud-wattenscheid.de/gottesdienste/