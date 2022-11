In Wattenscheid-City startet die erste Winter-Woche

Wattenscheid-Mitte. Viel Programm bietet die erste Winter-Woche in Bochum-Wattenscheid. Das soll der gebeutelten Wattenscheider City Auftrieb geben.

Zum ersten Mal gibt es eine Wattenscheider Winter-Woche: Ab Dienstag, 29. November, bis Freitag, 2. Dezember, findet diese auf dem Alten Markt in der Wattenscheider City statt.

Die Wattenscheider Winter-Woche, eine Veranstaltungsreihe, unter anderem mit einer kleinen Bühne auf dem Alten Markt, findet jeweils täglich in der Zeit von 16 bis 20 Uhr bis zum zweiten Adventswochenende statt und soll „mit einer gemütlichen, kleinen Auszeit auf Weihnachten und den Winter einstimmen“, so City-Managerin Marion Drewski. Am 3. Dezember steigt dann das 2. Weihnachtssingen im Lohrheidestadion - wenn man so will, wäre das dann eine Art Weihnachtswoche in Wattenscheid, die es ja früher unter anderen Verhältnissen mal gab.

Viele Akteure auf Bühne in Wattenscheid

Also nach dem erfolgreichen Adventsmarkt der Möglichkeiten auf der Kirchenburg am vergangenen Wochenende unter einer ganz anderen Veranstaltergemeinschaft, bestehend aus evangelischer und katholischer Kirchengemeinde in Wattenscheid sowie dem Verein WAT für WAT, würde das auch einen neuen Besucherstrom in die Wattenscheider Innenstadt locken, der sich ja bereits seit geraumer Zeit stark verändert hat. Von Dienstag bis Freitag sind jedenfalls „alle Wattenscheiderinnen und Wattenscheider eingeladen zu einer gemütlichen, kleinen Auszeit zusammenzukommen“, so das WAT-Stadtteilbüro als Veranstalter.

Marion Drewski, Maria Ferreira und Victoria Wildförster (v.l.) werben für die Wattenscheider Winter-Woche. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Alle sind eingeladen in Wattenscheid

Viele Wattenscheider Einrichtungen und Vereine, Schulen und Kitas haben unter Federführung des Citymanagements „Soziale Stadt – WAT bewegen“ ein Programm erarbeitet, das auf einer kleinen Bühne auf dem Alten Markt aufgeführt wird. Von Musik über Kinder- und Seniorentanz, Geschichten und Sagen oder Artistik, wird hier einiges geboten. Dazu gehören auch zwei Holzhütten: „Diese stammen vom Adventsmarkt der Möglichkeiten von diesem Wochenende“, betont dessen Mitorganisator Martin Komosha.

Erster Winter-Markt

Insgesamt, so das WAT-Stadtteilbüro, gibt es bei diesem ersten Winter-Markt einiges zu entdecken und zu erwerben, darunter Leckereien wie Waffeln und Kuchen. Für Heißgetränke sorgt die umliegende Gastronomie: Glühwein gibt es im Café BelMar und Eierpunsch (Dienstag und Freitag) aus dem Restaurant La Piazza, dessen langjähriger Betreiber Mario Oliveri betont: „Wir freuen uns über auch über Gäste aus diesem Winter-Fest. Alle sind ganz herzlich willkommen.“ Und erklärt: „Alles bei uns im Haus ohne WM-Fußball. Das gilt auch fürs WM-Spiel der deutschen Elf gegen Costa Rita am Donnerstag.“ Unter anderem tritt am Freitag um 18.30 Uhr „Wat’n Zirkus“ auf. X-Vision ist am Mittwoch um 19 Uhr dabei, das CentrumCultur und andere Awo-Beiträge sind ebenfalls stark vertreten.

Winterfest in Wattenscheid

Das Winter-Fest will Musik, Plausch und Schmaus bieten. Weiterhin nehmen auch andere Akteure aus der Innenstadt an der Winterwoche teil. So findet in der Buchhandlung van Kempen zum Beispiel ein Late-Night-Shopping in Zusammenarbeit mit der Goldschmiede Feinschliff statt, und auch das Tannenbaumschmücken durch Kitas und Vereine ist in die Winterwoche mit eingebunden. Programm und weitere Infos: https://www.wat-bewegen.de/winterwoche/

