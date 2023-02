Im Wattenscheider „Wiesmann’s“ startet das neue Programm

Wattenscheid. WAT-Werk und Mittendrin holen die nächsten Veranstaltungen in die Kultur-Kneipe an der Hochstraße. Es gibt Konzerte, Lesung und Karnevals-Stop.

Die Initiativen WAT-Werk und Mittendrin füllen seit drei Jahren das „Haus Wiesmann“ mit Ideen, Aktionen und neuem Leben. Als „Wiesmann’s“ soll es zu einem Raum für Produktivität werden, in dem Kontakt mit interessanten Menschen geknüpft und neue Ideen entwickelt werden können. „Außerdem soll es gutes Bier und leckeres Essen geben“, war die Prämisse.

Der nächste Veranstaltungsblock im Lokal an der Hochstraße 65 startet nun am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Das Duo „Blame Tracy“ aus Bochum kehrt zurück in die Wattenscheider Heimat. Ihr Credo: „Kein Genre soll begrenzen, jeder Song für sich stehen, handgemacht, ohne Schnickschnack. Rock n’ Roll durchzieht Tracys Musik und hält dabei vielen Stilen die Türen auf.

Das ist geplant im Haus Wiesmann in Wattenscheid

Mit mittlerweile zehn veröffentlichten Studio-Songs, einer Live-EP („Live in Bochum“) mit Konzertfilm und weiteren vier Song-Videos hat „Blame Tracy“ vorgelegt und zieht nun auch live wieder nach. Das war auch der eigentliche Grund für ihre Gründung: „Konzerte, Gigs, zocken. macht mehr Eindruck & Sinn, als mit vielen Worten zu beschreiben, wie es klingt.

Der Eintritt ist frei.

Frank Bruns liest aus „Residenz Abendgold“. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Der Sonntag, 19. Februar, steht auch hier unter dem Leitwort „Wattsche Helau!“, das Wiesmann’s wird von 15 Uhr bis 22 Uhr zum „Karnevalsstopp“ mit frisch gezapftem Bier, Berliner und Bratwurst im Currymantel. Die Karnevalsparty beginnt um 19 Uhr, Karten gibt es im Reisebüro Keyser, August-Bebel-Platz 10, oder unter hallo@wiesmanns-watwerk.de

Im nächsten „Hörbar“-Format stellt dann am Freitag, 3. März, von 19 bis 22 Uhr Frank Bruns sein neues Buch „Residenz Abendgold“. Bruns schreibt unter verschiedenen Pseudonymen, je nach Genre, ist Pensionär, war Journalist, Kriminalreporter und sowie Museumspädagoge beim LWL und dem Westpreußischen Landesmuseum.

Info: https://haus-wiesmann.de/

