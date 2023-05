Hollandturm besteigen und Wattenscheid aus der Höhe erleben

Der ehemalige Förderturm der Zeche Holland in Wattenscheid wurde aufwendig saniert.

Bochum-Wattenscheid. Die Stadt Bochum bietet drei Termine: 212 Stufen führen auf die oberste Plattform des sanierten Zechengerüstes in Wattenscheid. Anmeldung nötig

Nach langer Renovierungs- und Umbauphase am Fördergerüst Schacht IV der ehemaligen Zeche Holland ist es seit Sommer 2021 möglich, geführte Begehungen auf das Fördergerüst zu unternehmen. Wie bereits im Sommer 2022 gibt es unter dem Titel „WAT’n Ausblick“ auch in diesem Jahr kostenlose Führungen, so die Stadt Bochum.

Angebot in Wattenscheid für alle Bürger

Die Bezirksvertretung Wattenscheid möchte den Bürgern das Angebot vor der eigenen Haustür erlebbar machen. An drei Terminen werden die Kosten für die Besteigung des Fördergerüsts der ehemaligen Zeche Holland und die dazugehörige Führung übernommen. Am 11. Juni, 30. Juli und 13. August finden jeweils um 15 Uhr, 16.30 Uhr und 18 Uhr die kostenfreien Besteigungen statt.

Wer die 212 Stufen bis zur obersten Plattform erklommen hat, wird mit einer spektakulären Aussicht belohnt. Und die reicht vom Tetraeder in Bottrop über den Doppelbock von Zollverein in Essen bis zum Fördergerüst des Deutschen Bergbau Museum und dem Exzenterhaus. Und wer danach eine Erfrischung braucht, holt sich beim Biergarten „Kumpeltreff“ direkt gegenüber erstmal einen Durstlöscher oder einen Snack.

Biergarten „Kumpeltreff“ in Wattenscheid liegt nebenan

Für die Teilnahme an den kostenlosen Führungen ist die Buchung eines Tickets erforderlich. Alle Informationen sowie den Link zum Buchungsportal finden sich auf der Homepage des Stadtteilmanagements (https://www.wat-bewegen.de/watn-ausblick/). Je Führung können maximal 15 Personen teilnehmen. Die Online-Buchungen werden laut Stadt für den 30. Juli und 13. August vier Wochen im Voraus freigeschaltet.

Die Besteigung des Förderturms der Zeche Holland in Wattenscheid ist möglich. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Einiges müsse aber beachtet werden, so die Stadt Bochum: „Die Besteigung ist nicht gestattet für Kinder unter 14 Jahren. Bitte tragen Sie festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung. Vor Ort muss eine Haftungsausschlusserklärung unterschrieben werden.“ Von der Besteigung ausgeschlossen seien „Personen, die körperlich nicht in der Lage sind, 212 Stufen zu laufen, Höhenangst haben oder unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen“.

