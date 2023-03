Haltestelle soll in „Fritz-Bauer-Forum“ umbenannt werden

Bochum-Laer. Im Gedenken an den Nazi-Verfolger Fritz Bauer soll eine Haltestelle in Bochum-Ost seinen Namen erhalten. Darüber entscheidet die Politik.

Die Haltestelle „Havkenscheider Straße“ soll in „Fritz-Bauer-Forum“ umbenannt werden. Das ist Thema in der Bezirksvertretung Bochum-Ost am 15. März und im Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur am 19. April, der dann die Entscheidung trifft. Zur Zeit entsteht mit dem „Fritz-Bauer-Forum“ ein neuer Ort für Forschung, Bildung, Kunst und Dialog. Die NRW-Stiftung unterstützt dieses Vorhaben und ist mit dem Wunsch an die Stadt Bochum herangetreten, die Bushaltestelle „Havkenscheider Straße“ direkt vor der alten Trauerhalle Havkenscheid in „Fritz-Bauer-Forum“ umzubenennen.

NRW-Stiftung unterstützt dieses Vorhaben in Bochum

„Wir stimmen für die Umbenennung“, so Christian Kalisch, Mitglied der SPD im Rat aus dem Bochumer Osten und im Mobilitäts-Ausschuss. Man wolle mit der Umbenennung auf das sich im Bau befindliche Forum aufmerksam machen. Das erleichtere „zukünftigen Besuchern die Anreise, zum anderen hat das Forum durch seine wichtige Arbeit diese Aufmerksamkeit verdient. Hätte die Verwaltung diese Vorlage nicht auf die Tagesordnung gesetzt, hätten wir eine Umbenennung der Haltestelle beantragt“.

Fritz-Bauer-Forum Bochum: Ort für Forschung, Kultur, Dialog

Und Sonja Gräf, kulturpolitische Sprecherin der Rats-SPD, ergänzt: „Das Fritz-Bauer-Forum wird ein Ort für Forschung, Bildung, Kunst und Dialog und es wird im Sommer teilweise eröffnen. Dann soll die Bibliothek in der ehemaligen Trauerhalle mit ihren rund 30.000 Büchern ein Ort für Ausstellungen und Veranstaltungen sein. 2024 soll dann auch der L-förmige Anbau fertig sein, mit Seminarräumen, Café und Shop.“ Doch bereits jetzt wirke das Fritz-Bauer-Forum in die Stadt hinein.

Baustellenbesichtigungen möglich

„In Kooperation mit der VHS kann man an Baustellenbesichtigungen teilnehmen und im Q1 an der Halbachstraße finden bereits Veranstaltungen statt“, so Sonja Gräf. „Im Sommer geht es dann in den eigenen Räumen und hoffentlich mit einer bereits umbenannten Haltestelle weiter.“

Fritz Bauer (1903-1968) war ein deutscher Jurist und Sozialdemokrat. Er leistete Widerstand gegen das NS-Regime, überlebte Aufenthalte in Konzentrationslagern und setzte sich später als Generalstaatsanwalt für die Rechte der Holocaust-Überlebenden ein und brachte unter anderem die Verbrechen in Auschwitz vor Gericht.

