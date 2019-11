Grundschulen danken Wattenscheider Lions für hohe Spende

Viele Grundschulen klagen über mangelnde Ausstattung in personeller und materieller Hinsicht – und sind deshalb über finanzielle Unterstützung Dritter froh, um die wachsenden Aufgaben bewältigen zu können. Der Lions-Club Wattenscheid steuert jedes Jahr einen hohen Betrag bei, um drei Grundschulen zu helfen. In diesem Jahr sind es jeweils 3000 Euro, die an die Gertrudisschule in der Innenstadt, an die Regenbogenschule in Höntrop und an die Grundschule Günnigfeld gehen.

Das Geld stammt aus dem alljährlichen Erlös des großen, hochkarätig besetzten Weihnachtskonzertes in der Propsteikirche. Die Spende wurde jetzt an die Fördervereine dieser Schulen übergeben. „Nur so können wir den Zusatzförderunterricht, den einige Kinder dringend benötigen, finanzieren“, betont Iris Vahrenbrink, Leiterin der Regenbogenschule. Sie kritisiert, dass es immer mehr Engpässe an der Grundschule gibt. „So mussten wegen Lehrermangels aus vier Klassen drei gebildet werden. Bis zu 32 Kinder gibt es in der ersten Klasse.“

Auch Tanja Knopp, Leiterin der Gertrudisschule, kritisiert, „mit der Regelausstattung ist das alles nicht zu schaffen“. Es gebe drei große Baustellen an der Schule: „Dabei geht es um lernschwache Kinder, um den wachsenden Sprachförderbedarf sowie um die stark wachsende Zahl von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten in emotionaler und sozialer Hinsicht.“ Nicht nur der Lehrermangel stelle ein großes Problem dar, auch könnten Ausfälle nicht ausreichend kompensiert werden; es seien keine Vertretungsleute zu bekommen. „Das ist skandalös, man muss es so deutlich sagen. Es herrschen große Nöte an den Grundschulen. Und uns fehlen bei der Stadt oftmals die Ansprechpartner. Was erschwerend hinzu kommt: Viele Fördervereine der Schulen leiden unter sinkender Engagementbereitschaft.“ Die Probleme gebe es an fast allen der 45 Grundschulen in Bochum.

Mangel im Förder- und digitalen Bereich

Auch bei der Ausstattung der Grundschulen im digitalen Bereich herrsche „hoher Nachholbedarf“, erklärte Thomas Dresler, kommissarischer Leiter der Grundschule Günnigfeld. „Teils fehlt WLAN oder es ist überhaupt nicht leistungsfähig.“

Die drei Grundschulen zeigten sich sehr dankbar für die alljährliche hohe finanzielle Unterstützung des Lions-Clubs Wattenscheid. Das helfe maßgeblich bei der individuellen und allgemeinen Förderung der Kinder. „Der Mangel an den öffentlichen Grundschulen scheint überall zu sein“, resümierte Lions-Sprecher Rolf Schüth nach dem Gespräch mit den Vertretern der Schulen und Fördervereine. Diesen Eindruck hatten auch Georg Schachner, Daniel Igloffstein, Heinrich-Hermann Klüwer und Paul Weigt von den WAT-Lions, die ebenfalls anwesend waren.