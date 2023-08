Das Drängelgitter vor der Grundschule Westenfeld an der Lohackerstraße in Bochum-Wattenscheid wurde endlich ausgebessert.

Bochum-Westenfeld. Ein ausgebessertes Gitter soll verhindern, dass Bochumer Grundschüler über Straße laufen. Trotzdem nutzen einige Kinder nicht die Ampel.

Mehr als zwei Jahre hat die Stadt Bochum gebraucht, um die Drängelgitter am Bürgersteig vor der Grundschule Westenfeld instand zu setzen. Sie sollen an der Lohackerstraße entlang des Schulgeländes für die Sicherheit der Kinder vor dem Auto-Verkehr sorgen.

Internes Missverständnis in der Stadtverwaltung Bochum

Der Zustand war der Stadt Bochum schon seit Anfang 2021 bekannt - ein Thema in der Sitzung der Bezirksvertretung Wattenscheid am 22. August. Die SPD-Bezirksfraktion hatte dazu nachgehakt und der Verwaltung im Frühjahr einige Fragen gestellt. Als kurzfristige Lösung sind wenig später die defekten und fehlenden Pfosten des Drängelgitters wieder montiert worden. Auf die Frage, warum bis dahin so lange nichts passiert sei, erklärte das Tiefbauamt nun: „Aufgrund eines internen Missverständnisses innerhalb der Verwaltung wurden die defekten Teile des Geländers bis zum 17. April bedauerlicherweise nicht erneuert.“

Einige Kinder und Eltern drängeln sich am erneuerten Gitter vorbei

Schulleiter Johannes Maneke erklärt, dass mit der Ausbesserung des Drängelgitters „jetzt alles ok ist“. Trotzdem würden noch einige Eltern und Kinder am Gitter vorbei über die Straße laufen. „Ich kann nur nochmals darum bitten, die Ampel zu benutzen.“ 340 Kinder besuchen die Grundschule Westenfeld.

Stadt Bochum plant keine Kompletterneuerung des Drängelgitters

Eine Kompletterneuerung des Drängelgitters plant die Stadt Bochum aber nicht. Die Schäden am Gehweg/Bordstein sowie auch an den Gittern würden durch Baumwurzeln verursacht - es handele sich um „einen 80 Jahre alten, gesunden und erhaltenswerten Baum“. Bei einer Erneuerung des Drängelgitters müsste für das Fundament in dessen Wurzelraum eingegriffen werden.

Gewinnen Sie Zoom-Karten beim Familien-Check Wie familienfreundlich ist Ihre Stadt? Der Arbeitgeber? Das Umfeld? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns in einer Online-Umfrage und gewinnen Sie Tickets für die Zoom Erlebniswelt. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei Familienkarten für die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen (für je zwei Erwachsene und zwei Kinder). In unserem „großen Familien-Check“ können Sie zum Beispiel das Freizeitangebot in ihrer Stadt bewerten oder wie die Kitaplatz-Vergabe läuft. Dabei verteilen Sie Schulnoten und können auch frei kommentieren. Die Umfrage ist anonym und wird vor allem statistisch ausgewertet. Wenn Sie uns aber von Erfahrungen oder Beobachtungen berichten möchten, freuen wir uns, wenn Sie ihre Kontaktdaten angeben: waz.de/familiencheck

„Eine vollständige Regulierung des Gehweges und des Bordsteines kann nur erfolgen, wenn der Baum entfernt wird. Aus Sicht der Verwaltung sollte eine Entfernung nicht befürwortet werden.“ Und eine Erneuerung des Straßenbelages sei dort aktuell nicht vorgesehen; die Straße werde im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht regelmäßig kontrolliert und Unfallgefahrenstellen beseitigt.

Thema in der Bezirksvertretung Wattenscheid

Es ging bei der SPD-Anfrage in der Bezirksvertretung auch um die Frage, wer gehaftet hätte, wenn sich vor der Gitter-Reparatur ein Kind oder Erwachsener an den senkrechten Pfählen verletzt hätte. Die senkrechten Pfosten waren laut Stadtverwaltung „mit ,Verschlusskappen’ versehen, sodass zu keinem Zeitpunkt eine Unfallgefahr bestanden hat“.

+++ : Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! https://www.waz.de/newsletter/content/thema/familie/waz-up-familie-lesen-sie-unseren-neuen-familien-newsletter-id238802957.html

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid