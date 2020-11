Gerüchte um einen Vorfall vor der Gertrudisschule in Wattenscheid verunsichern Eltern: In Beiträgen, die unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook kursieren, heißt es, dass Erwachsene am Dienstag drei Drittklässler auf dem Heimweg angesprochen haben sollen. Weiter wird dort berichtet, dass die Männer die Kinder zu einem Auto locken wollten.

Tanja Knopp, Schulleiterin der Gertrudisschule bestätigt den Vorfall auf Nachfrage der WAZ. „Die Jungs wurden gefragt, ob sie Fortnite (ein Computerspiel, Anm. d. Red.) spielen.“ Sie hätten dann zu einem Auto kommen und ihre Spiel-Namen verraten sollen.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Das kam den Kindern komisch vor. Sie haben genau richtig reagiert, sich falsche Namen ausgedacht und sind gegangen.“ Zuhause hätten die Kinder dann ihren Eltern von dem Vorfall erzählt, die hätten die Schule eingeschaltet. „Wir haben alle Kinder noch einmal sensibilisiert – und natürlich auch die anderen Eltern informiert“, sagt Tanja Knopp.

Polizei kennt den Vorfall und ist mit offen sichtbaren und zivilen Kräften vor Ort

Auch bei der Polizei kennt man den Vorfall. Nach bisherigem Stand wurde eine Gruppe von Jungen bezüglich eines Online-Computerspiels angesprochen, heißt es auf Nachfrage. Derzeit gebe es aber noch keine strafrechtlich relevanten Erkenntnisse.

„Trotzdem nehmen wir solche Sachverhalte natürlich ernst. Unsere Kollegen wurden entsprechend sensibilisiert und sind mit offen sichtbaren, aber auch mit zivilen Einsatzkräften im Bereich der Schule und der Umgebung unterwegs“, so Polizeisprecher Frank Lemanis. Auch der Bezirksdienstbeamte habe Kenntnis und steht im direkten Kontakt mit der Schulleitung.

Mehr Nachrichten aus Wattenscheid lesen Sie hier!